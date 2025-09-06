Horóscopo de hoje 06/09: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sábado (06/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Há um instrumento certo para cada tarefa que você não possa dar conta, porque seu alcance não chega até lá. Busque os instrumentos certos que ajudem você a expressar tudo que está envolvido nesta parte do caminho.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Nada errado com satisfazer seus desejos particulares, é assim que as coisas funcionam. Errado é apenas passar a vida com a alma dedicada exclusivamente a isso, negligenciando o bem comum de todas as pessoas envolvidas.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Nem pense em descansar, porque ainda que essa energia toda circulando pela sua alma congestione você um tanto, e isso pareça cansaço, na verdade é um chamado da Vida para você se dedicar a produzir. Em frente.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Algumas coisas precisam ser conversadas, mas cuidando para não se entusiasmar tanto que sua alma abra o jogo completo de suas pretensões. Melhor não fazer isso, porque as pessoas interpretariam tudo errado.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

É fundamental que a alma se sinta segura e confortável, principalmente no meio de todas essas tensões que precisa administrar, para não dizer suportar mesmo. O desconforto é passageiro, logo você se recupera.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

As tensões entre as pessoas são aceitáveis nesta parte do caminho, porque como efeito da Lua Cheia circula muita mais Vida entre todos os reinos da natureza, e nem sempre as pessoas administram bem essa realidade.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Sentir muito e poder fazer pouco, é algo que perturba a alma, mas que em determinados momentos, como agora, não é possível resolver. Nessa hora, o melhor a fazer é encontrar um lugar de quietude e serenidade. Vai passar.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Aquilo que você deseje satisfazer há de trazer benefícios para as pessoas envolvidas também, porque senão será apenas um exercício brutal de egoísmo. Passe em revista os desejos que com tanta urgência quer satisfazer.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Enquanto sua alma se mantiver produtiva, este momento trará resultados atraentes. Porém, se você tiver preguiça e quiser procrastinar o que poderia ser feito agora, a oportunidade de evoluir passará despercebida.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Procure se munir de bons e sólidos argumentos, mas tenha em mente que é impossível convencer ninguém a mudar de opinião. As pessoas só mudam de opinião quando elas assim o desejam. Nem antes nem depois.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Desconfiar de que as coisas possam dar certo é o argumento do medo, que se mascara com aparências socialmente aceitáveis, mas continua sendo ele mesmo, o de sempre, o medo. Esse é seu maior inimigo de todos os tempos.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Relacionamentos não são meras construções sociais. Os relacionamentos servem para a Vida circular e se distribuir entre as pessoas e também entre todos os reinos da natureza. O mistério dos relacionamentos.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com