Horóscopo de hoje 06/06: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira 06/06 para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia

Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Pense e aja de acordo com os parâmetros em que sua alma se sinta segura e confortável, porque agora não vale a pena dar um passo maior do que a perna, mas, ao contrário, se movimentar dentro da margem de segurança.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Teimosia não é o mesmo que persistência, porque enquanto a segunda é a necessária atitude para sustentar os projetos de vida, a primeira se refere ao apego a certos caprichos irracionais que trazem resultados negativos.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Essas coisas lindas que você é capaz de sonhar e imaginar hão de encontrar uma forma de se manifestar através de suas atitudes e perspectivas. Porém, para isso é necessário amadurecer direito essa imaginação

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Nem todas as pessoas que demonstram simpatia são as certas para você buscar ajuda, porque muitas delas só usam a máscara da simpatia, e por trás dela escondem toneladas de medo e ressentimentos. Por trás das máscaras.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

A sorte é caprichosa, quando a gente a deseja foge e brilha pela ausência, e quando ela não é esperada é quando surge gloriosa e cheia de intensidade. Melhor não contar com a sorte, mas saber que ela está sempre por aí.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Essas ideias maravilhosas que começam a surgir hão de ser passadas pelo crivo do amadurecimento, porque mesmo que produzam um entusiasmo irresistível, é na prática que se prova se as ideias são boas mesmo.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Os olhares simpáticos nem sempre sugerem haver intenções maiores do que uma troca magnética de simpatia, portanto, freie seus impulsos e observe melhor as pessoas, porque em geral elas não querem nada além do que isso.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Agora você vai precisar lidar com pessoas mais inflexíveis, difíceis, que não estão dispostas a fazer concessões, ao contrário, elas têm uma lista de exigências e você é o alvo delas. Muita diplomacia nessa hora.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Está tudo no lugar certo, tudo lindo, maravilhoso. O assunto a partir de agora é ver o que sua alma fará de interessante, aproveitando o cenário que ficou tão agradável. Este é o momento de provar a fibra de sua alma.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Procure satisfazer desejos simples, que não precisem de grandes investimentos, porque nesta parte do caminho você poderia conquistar certa dose de contentamento, e com isso aquietar sua alma. É por aí.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Foque sua energia naquilo que puder ser concluído, porque assim você soltará mais uma das tantas amarras que prendem sua alma a um passado que nunca mais poderá ser reproduzido. Ingresse no futuro com menos peso.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Tudo que precisa ser dito há de ser posto sobre a mesa de uma forma compreensiva, sem que as pessoas se sintam criticadas nem muito menos condenadas. Há de haver lugar e tempo para tudo e para todos nesta vida.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com