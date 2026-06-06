Horóscopo de hoje 06/06: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sábado (06/06), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Finalize bem o que está em andamento, para poder se engajar em assuntos novos, que enriqueçam sua alma e corpo. O patrimônio que nossa humanidade há de buscar não é apenas material, há um patrimônio abstrato também.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Para não haver riscos de desentendimentos e interpretações erradas do que você dizer, procure se aproximar das pessoas que lhe interessam e puxar conversa sobre os assuntos que você quer discutir, sem nada falar ainda.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Este é um desses raros momentos em que as coisas tendem a se resolver bem, e muito positivamente para seu lado, agregando segurança e conforto, condições essenciais para a alma continuar aceitando novos desafios.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

É hora de tomar essas iniciativas que você vem adiando, na tentativa de não tocar nos pontos nevrálgicos que engatilhariam respostas bastante hostis. Porém, chega uma hora que não dá mais para adiar o inevitável.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Se você consegue pensar nas coisas boas da vida, ainda que se sinta distante de as experimentar, porque o cenário está cheio de perrengues, mesmo assim sua mente avisa que está tudo mudando para melhor.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

A riqueza que sua alma busca se encontra na dinâmica de cooperação que as pessoas estabeleçam entre si, cientes de que juntas poderiam muito mais do que cada uma por separado. Pratique essa sabedoria.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Eventualmente, apague a memória das falhas cometidas até aqui, porque o assunto agora não é ficar consertando o passado, mas se lançar com ousadia a um futuro que é desconhecido, mas que a alma pressente como bom.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Há todo um entusiasmo que regozija a alma quando boas ideias circulam pela mente, porém, há também a perspectiva de isso se tornar uma decepção se você não se mover na direção de testar as boas ideias na prática.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

A única e real certeza que você poderia ter agora sobre os resultados de seus investimentos reside em confiar naquilo que você pressente, mesmo que de imediato os sinais não sejam todos positivos. Confiança.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Mesmo que aconteçam desentendimentos e que esses se arraiguem nos relacionamentos, de toda maneira o bom trato entre as pessoas há de prevalecer, porque só assim as pessoas envolvidas sairiam ganhando.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Normalmente, as pessoas se focam em grandes tacadas ou golpes de sorte e, assim, acabam negligenciando o que de melhor está ao alcance delas, ou seja, são as pequenas coisas do dia a dia, sobre as quais se apoia a harmonia.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Para construir uma boa vida é melhor você agir de forma independente das circunstâncias que supostamente seriam imprescindíveis a essa construção, porque o bem viver começa com uma atitude subjetiva. Alegria.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)