Horóscopo de hoje 05/12: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta sexta-feira, 05 de dezembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (05/12), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Há mais horizonte além do horizonte que sua alma enxerga atualmente, sempre haverá mais para ser conquistado. Recupere o espírito de aventura e não tema errar, porque é melhor errar por agir do que se contendo.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Ainda que não haja essa estabilidade que sua alma tanto aprecia, mesmo assim não haverá queixas, porque dentre o mundaréu de coisas que acontece haverá lindas experiências, dessas que marcam o coração e trazem regozijo.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

As tensões nos relacionamentos não precisam ser tidas como definitivas, ofereça um desconto à sua alma e às das pessoas mais próximas. Este é um momento em que circula muita energia, e provoca comoções.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

De vez em quando a solidão é a melhor companhia, mas como há demanda de obrigações sociais, essa experiência vai ter de ser desenvolvida a despeito da presença de inúmeras pessoas. É solidão assim mesmo

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Certas obrigações sociais precisam ser atendidas, porém, nem todas, porque sua alma também precisa selecionar com bastante cuidado a que pessoas se aproximar e de quais tomar distância, justo agora, nas festas de fim de ano.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

A criatividade requer um tanto de caos para se manifestar com seu esplendor habitual, porque se o cenário estiver muito arrumado e estável, a criatividade acaba sendo eclipsada pela preguiça de mexer na realidade.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Muitas coisas acontecem ao mesmo tempo nesta parte do caminho e sua alma precisa selecionar direito em que se focar, porque senão vai acontecer de que, apesar das oportunidades, nada demais nem de menos aconteça.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Distribua bênçãos e graças a todas as pessoas com que entrar em contato, compartilhe a alegria de viver, por uns instantes viva com plena confiança, a despeito de haver perrengues e argumentos para se angustiar.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Se buscar argumentos para discutir, encontrará de sobra, mas o que sua alma precisa se perguntar é se vale mesmo a pena se enredar em discussões que, com certeza, serão áridas e improdutivas. Pense bem nisso.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

As travessuras que você tem em mente seriam um alívio para sua alma, mas também uma complicação para os relacionamentos, portanto, é preciso agir com discrição, sem chamar a atenção das pessoas conhecidas.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Ter de passar um tempo com quem sua alma não gosta é uma chatice, mas às vezes as coisas se dão de tal maneira que isso se torna inevitável. Procure manter o bom humor, porque com leveza e alegria as pessoas chatas se distanciam.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Evite a inércia, porque se você se acomodar nela vai perder de vista a oportunidade de fazer muito mais em menos tempo do que o habitual. Este é um momento em que você pode colocar em dia muita coisa, aproveite bastante.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

