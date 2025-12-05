Horóscopo de hoje 05/12: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta sexta-feira, 05 de dezembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (05/12), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.
🔮 Saiba qual o seu signo
- Áries: 21 de março a 20 de abril
- Touro: 21 de abril a 20 de maio
- Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
- Câncer: 21 de junho a 22 de julho
- Leão: 23 de julho a 22 de agosto
- Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
- Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
- Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
- Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
- Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
- Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março
♈ Áries (21/03 a 20/04)
Há mais horizonte além do horizonte que sua alma enxerga atualmente, sempre haverá mais para ser conquistado. Recupere o espírito de aventura e não tema errar, porque é melhor errar por agir do que se contendo.
♉ Touro (21/04 a 20/05)
Ainda que não haja essa estabilidade que sua alma tanto aprecia, mesmo assim não haverá queixas, porque dentre o mundaréu de coisas que acontece haverá lindas experiências, dessas que marcam o coração e trazem regozijo.
♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)
As tensões nos relacionamentos não precisam ser tidas como definitivas, ofereça um desconto à sua alma e às das pessoas mais próximas. Este é um momento em que circula muita energia, e provoca comoções.
♋ Câncer (21/06 a 22/07)
De vez em quando a solidão é a melhor companhia, mas como há demanda de obrigações sociais, essa experiência vai ter de ser desenvolvida a despeito da presença de inúmeras pessoas. É solidão assim mesmo
♌ Leão (23/07 a 22/08)
Certas obrigações sociais precisam ser atendidas, porém, nem todas, porque sua alma também precisa selecionar com bastante cuidado a que pessoas se aproximar e de quais tomar distância, justo agora, nas festas de fim de ano.
♍ Virgem (23/08 a 22/09)
A criatividade requer um tanto de caos para se manifestar com seu esplendor habitual, porque se o cenário estiver muito arrumado e estável, a criatividade acaba sendo eclipsada pela preguiça de mexer na realidade.
♎ Libra (23/09 a 22/10)
Muitas coisas acontecem ao mesmo tempo nesta parte do caminho e sua alma precisa selecionar direito em que se focar, porque senão vai acontecer de que, apesar das oportunidades, nada demais nem de menos aconteça.
♐ Escorpião (23/10 a 21/11)
Distribua bênçãos e graças a todas as pessoas com que entrar em contato, compartilhe a alegria de viver, por uns instantes viva com plena confiança, a despeito de haver perrengues e argumentos para se angustiar.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
Se buscar argumentos para discutir, encontrará de sobra, mas o que sua alma precisa se perguntar é se vale mesmo a pena se enredar em discussões que, com certeza, serão áridas e improdutivas. Pense bem nisso.
♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)
As travessuras que você tem em mente seriam um alívio para sua alma, mas também uma complicação para os relacionamentos, portanto, é preciso agir com discrição, sem chamar a atenção das pessoas conhecidas.
♒ Aquário (21/01 a 19/02)
Ter de passar um tempo com quem sua alma não gosta é uma chatice, mas às vezes as coisas se dão de tal maneira que isso se torna inevitável. Procure manter o bom humor, porque com leveza e alegria as pessoas chatas se distanciam.
♓ Peixes (20/02 a 20/03)
Evite a inércia, porque se você se acomodar nela vai perder de vista a oportunidade de fazer muito mais em menos tempo do que o habitual. Este é um momento em que você pode colocar em dia muita coisa, aproveite bastante.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
