O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 05/10: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste domingo, 05 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, domingo (05/10), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

A convivência é boa, mas de vez em quando é ruim, porque a alma precisa tomar distância e, na solidão do silêncio, reencontrar a essência do propósito, porque é dessa fonte que provém o real sentido da existência.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

O barulho social pode atrapalhar um pouco, mas é melhor não o evitar, buscando tranquilidade e sossego, porque no meio desse surgirão algumas ideias que, de outra forma, passariam despercebidas. Utilidade social.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

 Apesar de ser hoje um dia teoricamente destinado ao descanso, sua alma poderia aproveitar para adiantar expediente, já que, de acordo aos movimentos estelares, seria possível encontrar foco e facilidade para isso.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Quanto mais amplo seja seu entendimento sobre tudo que está em andamento, mais livre você será para tomar as decisões pertinentes. A amplitude da mente garante que você inclua e compreenda mais detalhes e nuances.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

As suspeitas se acumulam, mas é preciso investigar uma por uma, porque provavelmente um tanto de paranoia se misturou com as pistas que levariam a você reconhecer alguma verdade verdadeira. É necessário investigar.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Se você tiver demandas que precisam ser atendidas, hoje é um dia interessante para tomar a iniciativa de as colocar sobre a mesa. Pode ser que não sejam atendidas de imediato, mas pelo menos serão ouvidas com atenção.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

 Hoje é um bom dia para colocar ordem nas coisas e assuntos que sejam tão íntimos e pessoais, que você nunca deixaria outrem pôr a mão. Dedicar-se a fazer arrumação e jogar fora papéis inúteis seria um bom começo.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Eis um bom dia para você se divertir do jeito que achar mais conveniente, desde que, é claro, sua alma não esteja presa a compromissos que seriam contrários à liberdade necessária para se divertir do seu gosto.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

De uma forma ou de outra, é necessário colocar ponto final nesses assuntos que se alastram sem solução, e que são antigos. Não que hoje, num curto tempo, desse para fazer isso, mas qualquer iniciativa valerá.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

A diversidade de assuntos que poderiam ser administrados hoje acaba distraindo a alma, o que não é nenhum pecado, dado ser domingo. Porém, se você quiser se focar em algo específico, escolha algo simples. É por aí.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Cuide dos seus interesses, mas também cuide para que no cuidado dos seus interesses você não atropele os interesses das pessoas com que se relaciona, porque o melhor cenário possível é quando todo mundo se dá bem.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Agora é bom você dar forma concreta às suas ideias, mesmo que esse movimento não seja definitivo e você ainda tenha de dar muitos retoques. Pode ser algo pessoal, íntimo ou profissional. Dar forma é preciso.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

