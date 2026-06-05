Horóscopo de hoje 05/06: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (05/06), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Para que tudo termine bem será imprescindível que haja mínima generosidade da parte de todas as pessoas envolvidas, isto é, que deixem de lado as exigências e se dediquem a fazer algumas concessões. Assim vai dar.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Quando o dia a dia é harmonioso e alegre, podem acontecer coisas inquietantes, mas a alma continuará serena, tendo mais capacidade de enfrentar os acontecimentos com sabedoria. Invista na harmonia da vida cotidiana.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

O progresso ansiado está ao alcance da mão, portanto, melhor deixar de se apoiar em imagens de golpes de sorte, porque desviaria sua atenção daquilo que seria realmente importante neste momento. Tudo ao seu alcance.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

A melhor maneira de finalizar as hostilidades é adotar atitudes generosas e desprendidas, porque só assim as coisas se assentarão e começarão a ser benéficas para todas as pessoas envolvidas. Encerre o capítulo.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

A mente viaja pelo futuro e pelo passado porque tem esse superpoder. Quando você, no meio de um cenário de perrengues, visualiza mentalmente as coisas boas da vida, se aproxima do futuro em que essas são realidade.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Enquanto houver entendimento e bom trato entre as pessoas que pretendem se unir para progredir, tenha certeza de que você pôs os pés num caminho sem volta, que conduzirá sua alma a uma melhora substancial de vida.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

A sorte será sempre bem-vinda, mas não é sábio ficar dependendo dessa para continuar progredindo. Faça sua própria sorte se esforçando o máximo possível nos próximos dias, sem olhar para trás. Mundo novo, vida nova.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

As boas ideias terão de ser acompanhadas com operações práticas que testem sua validade, porque senão essas boas ideias só servirão para conversas interessantes e nada além Melhor pensar de forma prática.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Enquanto você continuar confiante e com entusiasmo a respeito de tudo que de promissor acontece agora, até poderão haver alguns contratempos e contrariedades, mas nada vai tirar sua alma do caminho certo.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

O valor que você outorgar às pessoas com que se relaciona será também o valor que você dará à sua própria alma, porque, no fim, os relacionamentos se baseiam em reciprocidade. O bom trato há de prevalecer.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Tratar com carinho e atenção as coisas que para as pessoas normalmente passam despercebidas é uma maneira mágica de você atrair coisas boas para sua vida e para todas as pessoas com que se relaciona. O poder do pequeno.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

O bem viver não é algo que dependa de golpes de fortuna ou grandes tacadas, é uma condição que é construída todos os dias, vinda de dentro, com alegria e boa disposição apesar de quaisquer eventualidades.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)