Horóscopo de hoje 05/05: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira 05/05, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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Como saber o meu signo

Áries: 21 de março a 20 de abril

21 de março a 20 de abril Touro: 21 de abril a 20 de maio

21 de abril a 20 de maio Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho

21 de maio a 20 de junho Câncer: 21 de junho a 22 de julho

21 de junho a 22 de julho Leão: 23 de julho a 22 de agosto

23 de julho a 22 de agosto Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

23 de agosto a 22 de setembro Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

23 de setembro a 22 de outubro Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

23 de outubro a 21 de novembro Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Ainda que em certos momentos pareça que a luta é inglória, pelo mero fato de sua alma estar envolvida nela denota ser necessária, apesar do desgosto que provoca. Procure seguir em frente apesar de todos os pesares.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Parece estar tudo bem, mas é nessa hora que sua alma precisa ficar atenta para não enfiar os pés pelas mãos confiando justamente em que está tudo bem. Seu momento continua sendo delicado e merece toda sua atenção.

♊Gêmeos (21/5 a 20/6)

As picuinhas que as pessoas valorizam continuam sendo picuinhas mesmo assim, mas em vez de você demonstrar abertamente seu desprezo por essas, melhor seguir a corrente e fingir que também as valoriza. Diplomacia.

♋Câncer (21/6 a 22/7)

Aquilo que você fica sabendo faz com que sua alma enxergue de forma diferente as pessoas que supostamente eram conhecidas. O mundo está mudando com muita rapidez, e não devemos esquecer que o mundo é feito de pessoas.

♌Leão (23/7 a 22/8)

Para você fazer o que pretende e obter os resultados desejados será necessário cortar um pouco da própria carne, mas a essa altura do campeonato isso não vai doer tanto, já que o objetivo é se libertar da opressão.

♍Virgem (23/8 a 22/9)

Evite gastar tempo se preocupando com a eventual falta de recursos concretos para fazer o que pretende, porque enquanto continuarem faltando você pode treinar os talentos subjetivos que fazem tudo acontecer.

♎Libra (23/9 a 22/10)

Confiar ou não confiar nas pessoas não viria ao caso de imediato, porque nesta hora as coisas adquiriram um impulso que não dá para deter. Melhor é seguir o curso e aproveitar os acontecimentos para deixar tudo organizado.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

O turbilhão emocional que acontece quando sua alma é contrariada há de ser superado com a maior rapidez possível, porque pondo em prática as sugestões desagradáveis, você verá que são muito eficientes.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

É contraproducente se irritar quando as coisas não saem como desejado, porque se você mantiver o ânimo bem-humorado, perceberá que as aparentes contrariedades eram sinal de que era melhor fazer tudo diferente.

♑Capricórnio (22/12 a 20/01)

Às vezes, para fazer a coisa certa é preciso nadar contra a corrente, se opondo à visão normal sobre a situação e fazendo o que intuitivamente sua alma percebe ser o melhor. Ninguém vai aplaudir a atitude.

♒Aquário (21/01 a 19/02)

Certo nível de desconforto é aceitável, tendo em vista a necessidade de aceitar as aventuras que parecem acenar a você do futuro, porque se você estivesse em total conforto, nem pensaria em aventura alguma.

♓Peixes (20/2 a 20/3)

Apesar da decepção de não poder levar à prática todas suas vontades, isso não significa que você deva desanimar. Ao contrário, há certo tipo de motivação que precisa ser valorizada e que se encontra na decepção.