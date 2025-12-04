Capa Jornal Amazônia
Horóscopo de hoje 04/12: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta quinta-feira, 04 dezembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (04/12), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

O horizonte se amplia e, por isso, a alma contempla a complexidade do panorama que terá de administrar nos próximos tempos. Que isso sirva para sua alma se motivar a fazer mais do que o habitual, se atrevendo a ir além.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Experiências prazerosas e dolorosas se misturam no caminho de todo ser humano. Ideal seria que não preferíssemos nem umas nem as outras, mas para isso teríamos de ter transcendido o entendimento normal das coisas.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

As comoções nos relacionamentos precisam ser administradas com sabedoria, em vez de tirar conclusões apressadas. Tenha em mente que, como é Lua Cheia, as tensões aumentam e nem sempre as pessoas as administram bem.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

 Nem tudo que você observa acontecendo é do seu gosto, mas agora não seria hora de intervir, porque provavelmente o tiro sairia pela culatra. Procure anotar suas observações e esperar pelo momento certo de agir.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

 Nesta época acontecem muitos compromissos sociais, porém, nem todos enriquecem sua alma, porque são obrigatórios. Apesar dos deveres, reserve um tempo para se aproximar das pessoas com que sua alma se sente à vontade.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

De erro em erro vai se conhecendo toda a verdade e, também, vai se aprimorando o que precisa ser feito para que os resultados sejam satisfatórios. Tenha isso em mente, para agir e não ter medo de se equivocar.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

O enriquecimento que todo ser humano busca é o financeiro, mas nem sempre as pessoas ricas são verdadeiramente ricas, muitas delas se comportam de maneira miserável. O enriquecimento espiritual é fundamental.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Em muitos momentos, sua necessidade de estar no domínio da situação não passa de uma forma de medo, mas como o medo é uma fragilidade, raramente sua consciência o aceita. Só cuide para não haver agressividade.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Em vez de as pessoas se entenderem, elas provocam divisões e se convencem de essas serem irreconciliáveis. Tudo isso é teoria, argumentação e sofisma, porque na prática todo mundo poderia se entender muito bem.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Dá vontade de fazer algumas diabruras, porque a alma não é destinada a viver em contenção. Não é possível se ajustar às formalidades e pertinências o tempo inteiro, de vez em quando é preciso fazer travessuras.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Há pessoas que são chatas mesmo, e que em certos momentos parecem decididas a fazer parte do seu cenário. Contorne a situação com delicadeza, mas sem deixar de ser firme, e se não funcionar, chute na canela.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

São tantas distrações neste tempo de final de ano que sua alma corre o risco de perder o foco do que realmente importa, a produtividade. Portanto, resista, evite as distrações, descanse, mas se dedique a produzir.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

