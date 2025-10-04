Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 04/10: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste sábado, 04 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, sábado (04/10), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS

image Sal grosso no 1º dia do mês: veja como usar para atrair boas energias e renovar seu astral
Superstição popular ganha força no início de cada mês; aprenda simpatias simples com sal grosso para afastar o mau-olhado e abrir caminhos



image Banho de sal grosso: prática popular pode oferecer riscos espirituais? Entenda
Embora popular, o banho de sal grosso deve ser feito com orientação, respeitando a espiritualidade de cada pessoa


 

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

É importante e valioso ouvir conselhos e orientações, porque assim sua alma equilibra o jogo. Porém, há horas, como agora, em que sua alma precisa seguir pela linha intuída, mesmo que para isso você contradiga todo mundo.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

As pessoas mandam fazer e parece que fosse fácil, porém, quem está na linha de frente, colocando em prática as ordens, percebe que essa facilidade não existe. Se você estiver na linha de frente, rejeite comentários.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Fazer do seu jeito seria mais divertido, mas há obrigações que precisam ser cumpridas, protocolos e etiquetas que servem para o mundo enxergar em você algo mais do que uma molécula saltitante cheia de criatividade.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Pequenos movimentos serão mais eficientes do que você se lançar a pretender resolver tudo de uma só tacada. Talvez você não veja resultados, porque de imediato não os haverá, mas plantará a semente. Isso importa.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Assuntos difíceis precisam ser postos sobre a mesa, mas seria melhor que você fizesse esse movimento com a alma desapegada dos resultados, porque por enquanto a perspectiva real é a de encontrar impedimentos.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Se alguém por aí desrespeitar você e não levar a sério suas pretensões, pois então terá chegado a hora de você, com toda a elegância do mundo, deixar essa pessoa na geladeira e continua em frente com o ardor da alma.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Seria ingênuo de sua parte achar que vai dar conta do recado facilmente, porque nesta parte do caminho seria melhor observar que certos detalhes complicariam a cena. Observe, estude o terreno, só depois aja.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Cair na tentação de fazer uso de artimanhas para garantir suas pretensões seria se destinar a, depois, constatar que não teria valido a pena o movimento. Melhor ficar na sua e aguardar por um momento melhor.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

As opiniões diversificadas e contraditórias acabrunham a mente em vez de esclarecer, e ainda por cima nenhuma dessas coincide com sua vontade. Cuide para passar por esse corredor barulhento com rapidez. Em frente.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

 Entre a teoria e a prática sempre há um hiato, que sua alma há de dosar para que não se transforme em abismo, porque o propósito essencial de todo ser humano é construir uma ponte entre alma e personalidade.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Sempre haverá por aí pessoas tentando diminuir seu valor, porque na verdade elas não se sentem grande coisa e a única maneira que encontram para se dar importância é tratar as outras com desdém. Não sabem o que fazem.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Escarafunchando na lata da mente você vai encontrar motivos de preocupação, mas será que vale a pena fazer isso? Não seria melhor encontrar em sua mente motivos de alegria e esperança para continuar em frente?

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Horóscopo

astral

signo do dia

Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda