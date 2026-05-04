Horóscopo de hoje 04/05: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (04/05), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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🔮 Saiba qual o seu signo

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Tudo que de bom e de melhor sua alma pode e deve conquistar nesta parte do caminho será resultado de muita luta, deixando para trás um rastro de pessoas que antes eram conectadas com você, mas que deixaram de sê-lo.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

As verdades devem ser ditas, em nome de haver mais equilíbrio. Porém, o efeito imediato da expressão da verdade é o desequilíbrio, porque até esse momento as coisas se sustentavam sobre enganos muito bem estruturados.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

É preciso ser firme na defesa dos seus interesses, porque se você jogar para a plateia tentando evitar conflitos, o jogo virará contra você e, com certeza, não é isso que sua alma precisa nesta parte do caminho.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Como o mundo é feito de pessoas e anda mudando muito rapidamente, não é surpreendente que você se depare com informações que obrigam sua alma a enxergar as pessoas, que supostamente eram conhecidas, de um jeito diferente.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Para você se libertar das pessoas e situações que constrangem e oprimem será necessário sacrificar um pouco de conforto, mas essa seria uma condição passageira e aceitável tendo em vista a perspectiva da libertação.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Ainda que você não tenha os recursos necessários para seus projetos decolarem, continuem em frente mesmo assim, porque há recursos concretos e abstratos. Os concretos estão em falta, mas os abstratos sobram.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

O momento é oportuno para colocar as coisas em perspectiva e demandar equilíbrio e justiça, condições essas que o mundo não lhe oferecerá em bandeja de prata, ao contrário. Vale a pena ser firme e decisivo.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

As soluções que as pessoas apresentam não são do seu agrado, mas servem mesmo assim, e se você as colocar em prática comprovará a afirmação. Portanto, melhor superar o turbilhão emocional e ser um pouco racional.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Há males que vêm por bem e também há contrariedades que indicam caminhos melhores para fazer o que se pretende. Porém, se você reage com irritação a essas contrariedades, perde também a capacidade de perceber.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Melhor não lançar mão de subterfúgios nesta parte do caminho nem tampouco carregar todo o peso em suas costas. Nesta parte do caminho é melhor você fazer a coisa certa, ainda que de imediato essa pareça errada.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

As dúvidas inquietam, mas fazem pensar direito também, porque se você estivesse numa situação de total conforto é certo que não se dedicaria a tentar desvendar a melhor maneira de se lançar ao futuro. Com certeza.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Enquanto as vontades continuarem sendo maiores do que as oportunidades ou se essas estiverem fora do seu alcance, você continuará sonhando e fantasiando. Porém, há certa motivação no sonho que há de ser valorizada.