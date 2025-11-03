Capa Jornal Amazônia
Horóscopo de hoje 03/11: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta segunda-feira, 03 de novembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges
fonte

Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 29 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes (Reprodução / Redes Sociais)

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (03/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

As atitudes de certas pessoas são irritantes, porque condicionam a realidade a certos parâmetros que ninguém poderia satisfazer. Enquanto isso, é totalmente possível fazer as coisas do seu jeito e dar muito certo.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Se você quiser fazer tudo sem ajuda de ninguém, isso será possível, porém, bem mais difícil do que se você aceitar a colaboração, inclusive dessas pessoas que não produzem grande empatia em sua alma. Escolhas.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

É excitante improvisar e criar novas formas de expressão, mas não é todo dia que dá para fazer isso e obter bons resultados. Procure ajustar a rota de suas operações e, por enquanto, se ater à atuação normal.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Fazer tudo do mesmo jeito de sempre e esperar os resultados habituais seria contraproducente nesta parte do caminho, porque, apesar das boas intenções, o cenário atual é muito diferente de tudo que você conhece.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

 Há coisas que, se conversadas, tendem a complicar o cenário, por isso, seria preferível aproveitar o tempo para acomodar os pensamentos e sentimentos de tal maneira, que sua presença irradie benéficas ondas a todos.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Ir com muita sede ao pote é uma atitude alimentada pela ansiedade, que sempre dá péssimos conselhos com cara de não haver alternativas. Resista a seguir esses conselhos, aja de forma intuitiva dessa vez.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Querendo fazer tudo como tenha dado certo sempre provavelmente o tiro sairá pela culatra. Procure sair do modo automático e perceber que se tornou necessário agir com mais criatividade, aproveitando a inspiração.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Essas intenções que ficam por baixo do pano podem até ser muito bem elaboradas e justas, mas nesta parte do caminho atrapalham o que de verdade poderia ser feito, se tudo fosse às claras e evidente para todos.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

 Resista a essas pessoas que fazem pressão para que você faça isso ou aquilo, e procure seguir a linha que sua própria intuição e sensibilidade determinarem. Nada com pressa, nada urgente, tudo em seu devido tempo.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Você não precisa chegar em primeiro lugar para sentir que realizou algo interessante. A vida é feita de pequenas coisas do dia a dia que, se valorizadas devidamente, brindam com um regozijo inigualável. É isso.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Essas ideias maravilhosas são, por enquanto, impraticáveis, mas isso não significa que você as deva descartar Acontece apenas que é necessário acomodar as necessidades mais imediatas e prorrogar as ideias maravilhosas.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Enquanto sua mente angustiada fica visualizando perspectivas terríveis, ao mesmo tempo acontecem coincidências graciosas que deveriam servir para você perceber que o fim do mundo não vai acontecer. Você escolhe.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

