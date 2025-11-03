Horóscopo de hoje 03/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (03/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS

🔮 Saiba qual o seu signo

Oração forte de Maria Padilha e São Cipriano para fazer a pessoa chorar no pé

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

As atitudes de certas pessoas são irritantes, porque condicionam a realidade a certos parâmetros que ninguém poderia satisfazer. Enquanto isso, é totalmente possível fazer as coisas do seu jeito e dar muito certo.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Se você quiser fazer tudo sem ajuda de ninguém, isso será possível, porém, bem mais difícil do que se você aceitar a colaboração, inclusive dessas pessoas que não produzem grande empatia em sua alma. Escolhas.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

É excitante improvisar e criar novas formas de expressão, mas não é todo dia que dá para fazer isso e obter bons resultados. Procure ajustar a rota de suas operações e, por enquanto, se ater à atuação normal.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Fazer tudo do mesmo jeito de sempre e esperar os resultados habituais seria contraproducente nesta parte do caminho, porque, apesar das boas intenções, o cenário atual é muito diferente de tudo que você conhece.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Há coisas que, se conversadas, tendem a complicar o cenário, por isso, seria preferível aproveitar o tempo para acomodar os pensamentos e sentimentos de tal maneira, que sua presença irradie benéficas ondas a todos.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Ir com muita sede ao pote é uma atitude alimentada pela ansiedade, que sempre dá péssimos conselhos com cara de não haver alternativas. Resista a seguir esses conselhos, aja de forma intuitiva dessa vez.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Querendo fazer tudo como tenha dado certo sempre provavelmente o tiro sairá pela culatra. Procure sair do modo automático e perceber que se tornou necessário agir com mais criatividade, aproveitando a inspiração.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Essas intenções que ficam por baixo do pano podem até ser muito bem elaboradas e justas, mas nesta parte do caminho atrapalham o que de verdade poderia ser feito, se tudo fosse às claras e evidente para todos.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Resista a essas pessoas que fazem pressão para que você faça isso ou aquilo, e procure seguir a linha que sua própria intuição e sensibilidade determinarem. Nada com pressa, nada urgente, tudo em seu devido tempo.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Você não precisa chegar em primeiro lugar para sentir que realizou algo interessante. A vida é feita de pequenas coisas do dia a dia que, se valorizadas devidamente, brindam com um regozijo inigualável. É isso.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Essas ideias maravilhosas são, por enquanto, impraticáveis, mas isso não significa que você as deva descartar Acontece apenas que é necessário acomodar as necessidades mais imediatas e prorrogar as ideias maravilhosas.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Enquanto sua mente angustiada fica visualizando perspectivas terríveis, ao mesmo tempo acontecem coincidências graciosas que deveriam servir para você perceber que o fim do mundo não vai acontecer. Você escolhe.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)