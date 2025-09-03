Horóscopo de hoje 03/09: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira (03/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Você tem em mãos todos os instrumentos necessários, mas aos colocar em funcionamento parecem ser os errados. Essa incongruência precisa ser tolerada, porque não é sua responsabilidade. É a loucura do mundo.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Fazer o que você pretende sairá caro, talvez não no sentido financeiro, mas no desgaste que produzirá nos relacionamentos, os obrigando a se adaptar a situações para as quais não estavam preparados. Atenção.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Estaria tudo certo se o mundo estivesse tudo certo também, mas está longe de ser assim. Portanto, você ainda vai ter de ampliar sua margem de tolerância em relação a um montão de perrengues inúteis, mas reais.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Nem falando com absoluta clareza e assertividade há garantia de sua alma ser bem compreendida, ao contrário, é mais provável que as pessoas interpretem tudo errado e, assim, você crie novas contrariedades sem querer.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Sua segurança e conforto requerem decisões difíceis, mas necessárias. Enfrente as adversidades e os contratempos que as pessoas apresentam com dignidade, ciente de que fazer o necessário é também fazer o certo.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Enfrente esse oceano de contratempos sem piscar nem muito menos achar que anda pelo caminho errado. Do jeito que as coisas andam no mundo, quanto mais estamos no caminho correto, mais tudo parece dar errado.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Dúvidas e dilemas concorrem a este momento como se tivessem conspirado para surgirem todas ao mesmo tempo. Procure tomar distância e não se obrigar a tomar nenhuma decisão enquanto a alma estiver assim, atormentada.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

É claro que as pessoas poderiam ajudar, é evidente que muitas delas têm boa vontade, mas você há de considerar o estado atual do mundo que, de ponta-cabeça, atrapalha os bons movimentos e as boas intenções também.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Ainda que as pessoas discordem frontalmente do que você pretende fazer, mesmo assim sua alma seguirá em frente, mas quem vai se responsabilizar pelos eventuais prejuízos e conflitos? Isso fica em aberto.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Se tudo pudesse ser realizado com a força do pensamento seria uma maravilha, mas por enquanto, se esse poder fosse concedido a nossa humanidade, os resultados seriam horríveis. Que pensamentos nós pensamos?

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Os temores podem ser infundados ou verdadeiros, você só saberá a diferença quando se atrever a colocar as coisas em marcha e, assim, perceber o que pode ou não ser feito. Os temores não são boas orientações. Evite.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

É um dia de situações complexas que você terá de administrar com sabedoria, isto é, sem perder a cabeça e se dedicando a encontrar saídas que não sejam de exclusivo benefício próprio, mas que satisfaçam a maioria.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)