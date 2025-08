Horóscopo de hoje 03/08: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, domingo (03/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Áries : 21 de março a 20 de abril

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Se você deixar, a mente voa longe, sem restrições nem tampouco se vendo obrigada a se restringir ao que seja possível e prático. De certa maneira, é bom que em alguns momentos você se permita voar livre na mente.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Cuide para não tropeçar nessas emoções intensas que circulam pela sua alma, porque apesar de haver motivos para essas, não seria sábio de sua parte confiar que elas trazem a mensagem reveladora de todos os tempos.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Se você tiver alguns pedidos para fazer e ao mesmo tempo ainda não tiver encontrado a coragem para os fazer, pois bem, encontre agora uma brecha bastante pertinente para que seus pedidos sejam acolhidos. Em frente.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Encare essas gavetas entulhadas e se dedique a colocar ordem em tudo que estiver ao seu alcance. É certo que o resultado desse exercício aparentemente sem importância trará mais leveza ao dia a dia. Experimente.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Tome um tempo maior do que o normal para seu regozijo e divertimento, porque assim você se preparará bem para enfrentar a semana que vem por aí, cheia de definições importantes. Mantenha a alma leve e bem-humorada.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Aproveite o dia para concluir tudo que andou sendo procrastinado, porque mesmo que hoje seja um clássico dia de descanso, as condições se dão para que você transgrida as regras e se dedique a produzir. Experimente.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Saia por aí sem rumo fixo e permita que os mistérios da vida se manifestem através das coincidências. Sua alma precisa experimentar novidades, se ver transitando por um cenário imprevisível para ganhar criatividade.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Dinheiro nunca deveria ser motivo de preocupação, a não ser que seus anseios sejam sempre muito maiores do que sua capacidade de produzir os recursos materiais pertinentes. Assim a conta não vai fechar nunca.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Se as pessoas demorarem demais para tomar decisões que nem sequer seriam tão importantes assim, melhor você não esperar por elas, mas se dedicar a tomar todas as iniciativas que venham ao caso. Tudo em suas mãos.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Agora é um bom momento para você se retirar à caverna interior em busca de sua própria alma, e iniciar uma conversa franca e esclarecedora a respeito de tudo que aconteceu até agora e do porvir também.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Reúna as pessoas para conversar ou simplesmente compartilhar alguns momentos leves e bem-humorados. A reunião trará ideias novas que poderão se converter em experiências com a ajuda de algumas delas. Em frente.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Agora vai! E se não for, pelo menos você ganha impulso para se comunicar com mais dinamismo. Só falta as pessoas ouvirem direito o que você tem para lhes dizer, e quanto a isso não há nenhuma garantia, nem no céu.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com