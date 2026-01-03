Capa Jornal Amazônia
Horóscopo de hoje 03/01: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta sábado, 03 de janeiro de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, sábado (03/01), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Ao mesmo tempo que um ciclo termina, outro diferente está começando. A vida é assim mesmo, uma solução de continuidade que revela o infinito nas mínimas coisas que nossa humanidade não valoriza geralmente.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Coisas importantes são ditas, mas passam despercebidas, porque parecem banais, quando na verdade são importantes pela sua profundidade e transcendência. Procure registrar e observar o quanto são valiosas. Percepção.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Para sua alma ficar mais segura a respeito do futuro, evitando crises desnecessárias de ansiedade, faça as contas direito e perceberá que há recursos suficientes para continuar em frente. Contas claras aliviam tudo.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

É hora de selecionar direito as pessoas com que você se acompanha, para deixar de perder tempo com quem não o merece. Há pessoas que agregam e enriquecem, outras, no entanto, fazem o contrário. Melhor perde-las.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

 Sacrifícios são feitos em nome de algo maior que seja possível sustentar, portanto, se os dias atuais são continuidade do anterior, isso acontece porque há, de fato, coisas que requerem de sua presença para funcionar.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Misturar interesses objetivos e amizades é um assunto delicado, mas que sua alma pode administrar com eficiência. Portanto, aproxime-se dessas pessoas que eventualmente podem ser úteis para os projetos que tem em mente.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

A seleção fina de ideias fará com que você possa se focar mais no que realmente interessa e é possível realizar e, perdendo menos tempo, você ganhará serenidade. Nem tudo pode ser feito, mas muita coisa é disponível.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Cuide para que suas percepções amadureçam antes de serem compartilhadas com outras pessoas, mesmo com aquelas que normalmente seriam receptivas às suas ideias. As pessoas preferem se acomodar na ignorância.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

É tentador tratar as pessoas como objetos, inclusive porque muitas delas o querem, porém, pessoas nunca serão objetos o tempo inteiro, chegará a hora em que elas reclamarão ser tratadas como sujeitos.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

As pessoas vão mudando de forma tão imperceptível ao longo do tempo, que você só entende o que acontece quando já é tarde para se proteger delas. Quando os conflitos explodem chega a hora de esclarecer tudo.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

 Viver o que seja que a vida trouxer até você, ou viver indo ao encontro do que imaginamos deva ser o que a vida quer de nós. Não há como haver uma resposta certa para o dilema, é uma resposta em constante mutação.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Sendo você ciente do que realmente pretende, você encontrará as pessoas certas e elas encontrarão você também. O trabalho em conjunto há de ser procurado, porque do jeito que vão as coisas, ninguém se salva sozinho.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)

