Horóscopo de hoje 02/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, domingo (02/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Áries : 21 de março a 20 de abril

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Mantenha o humor elevado, isto é, acolha com sabedoria as coisas boas que andam acontecendo por aí, mas que não são diretamente endereçadas a você. Compartilhe e se deixe contagiar pelas alegrias alheias.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Aproveite tudo que você adquiriu no passado e que ainda não foi utilizado devidamente. Antes de você se lançar a fazer compras de fim de ano, passe em revista tudo que está por aí sem ser usado como deveria. Muita coisa.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Quando você se convencer de ter tudo sob seu domínio e que não seria necessário se ocupar mais com os assuntos em pauta, será também o momento em que você começará a perder o domínio. Ainda é necessária muita atenção.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

A boa vontade é mágica e abre inúmeras portas, mas também é um chamariz para as pessoas de má vontade se aproveitarem de seus impulsos nobres. Cuide para isso não acontecer a você sem, no entanto, limitar a boa vontade.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

A generosidade é uma virtude excelente, mas que produz resultados ambíguos, porque em determinado momento as pessoas que a recebem se convencem de que você deva dar ainda mais do que entrega. Assim as coisas degringolam.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Ideal seria ter uma conta bancária gorda e sem limites, mas por enquanto é melhor se ater ao possível, porque o misterioso destino aproxima de você oportunidades de acrescentar recursos através de seu trabalho.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Nem fácil nem difícil, tudo é como é, mas diferente de como você desejaria. Essa discrepância não é negativa em si mesma, mas requer bastante atenção, para você não ficar se iludindo com facilidades que não são reais.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Encontre a maneira mais inteligente de expressar seus bons sentimentos, para que dita expressão não se volte contra você, na forma de alguém que explora o bom momento em benefício próprio, sem dar nada em troca.



♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

O entusiasmo é muito bom, mas se as pessoas que o promovem o fazem para empurrar você à linha de frente enquanto elas ficam protegidas nos bastidores, então será melhor questionar esse entusiasmo todo. Questionar.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Apesar de começar a pintar essa preguiça de fim de ano, você faria bem em tomar distância dessa, porque aproveitando as facilidades que a vida dispõe nesta parte do caminho, haverá muitos avanços.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Não havendo por aí alguém de espírito prático o suficiente para limitar as promessas e indicar um caminho concreto, muito provavelmente a energia boa do momento se dispersará até encontrar outra oportunidade de manifestação.



♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Os golpes acontecem envelopados em palavras e gestos sedutores, que falam diretamente com sua vontade interior de se dar bem. Nada de errado com tentar se dar bem, mas é preciso muita atenção nos dias atuais quanto a isso.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)