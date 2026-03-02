Horóscopo de hoje 02/03: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (02/03), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Em pouco tempo, mas não de imediato, você encontrará o cenário perfeito para colocar sobre a mesa suas demandas. Por enquanto é melhor continuar amadurecendo as ideias e assumindo um personagem que as mascare.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Às vezes é preciso fazer algumas intervenções mais firmes para colocar as pessoas em seus devidos lugares, sem nenhuma arrogância, mas com a alma motivada pela necessidade de que tudo entre no trilho novamente.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Faça tudo que estiver ao seu alcance e um pouco mais ainda, porque nesta parte do caminho você verá que, ao atuar de forma prática, as coisas andam melhor. Você precisa evitar a inércia neste momento, só isso.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Discordar é um direito inalienável, mas argumentar a discordância é uma escolha, tendo em vista que, ao fazer isso, haverá conflitos que, muito provavelmente, não terão solução imediata. As discordâncias são necessárias.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Um pouco mais de atrevimento que o habitual será necessário nesta parte do caminho, porque se você não fizer algo fora da caixa, fora do esperado, as coisas irão degringolando por falta de intervenção. Não queremos isso.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Os ataques que você sofre não hão de ser levados muito a sério, porque ainda que sejam cheios de emoções difíceis de administrar, vão passar e não deixarão rastros se você não cair na tentação de revidar o tempo todo.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

As questões pequenas ganham importância nesta parte do caminho, e vale a pena prestar mais atenção a elas, porque de pequeno em pequeno assunto você acabará chegando aos grandes assuntos que realmente lhe interessam.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Você não precisa entrar de sola na vida de ninguém, nem muito menos atropelar os acontecimentos para garantir sua satisfação. Seja firme, mas ao mesmo tempo atue com delicadeza e cordialidade. Assim será eficiente.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Há assuntos que sua alma não tem mais paciência para tratar e que, coincidentemente, agora se apresentam novamente. É importante os tratar com firmeza, mas também com uma boa dose de diplomacia, garantindo resultados.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

As conversas que precisam acontecer evocam sentimentos que foram engolidos em outras épocas e, por isso, o que era para ser algo libertador acaba se tornando numa fábrica de resmungos e acusações. Melhor não.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Agora consolide sua posição, não é mais necessário você continuar avançando nem gastando tempo com atitudes que demonstrem ao mundo e às pessoas que você é forte. Agora se acomode e aja em nome do conforto.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Apesar de você depender de que as coisas se acertem como que com um passe de mágica, e isso parecer uma ilusão, há certa sabedoria em sua espera, só que a mágica da vida terá de acontecer através de suas próprias mãos.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)