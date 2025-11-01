Horóscopo de hoje 01/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sábado (01/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Áries : 21 de março a 20 de abril

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Para que tudo seja o melhor possível para a maior quantidade, possível também, de pessoas envolvidas, é imprescindível que haja certo grau de sentimento de fraternidade em desenvolvimento, substituindo o egoísmo.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Há muita coisa que você adquiriu ao longo do tempo que ainda não foi aproveitada devidamente, e seria o caso de fazer essa contabilidade antes de se lançar a fazer gastos que, na prática, seriam desnecessários. Investigue.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Organize seu divertimento e procure compartilhar os bons momentos com as pessoas que façam sentido e que se deixem contagiar pela alegria que emana de sua alma. Assim, todo mundo desfrutará de bons e saudáveis momentos.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

A imaginação é fértil e agora ela se dispõe a produzir ideações de muito boa vontade, na tentativa de ajudar e dar suporte a quem precisa. Esse movimento há de ser monitorado para não degringolar em ajudar quem não o merece.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Manifeste sua generosidade com certas limitações, para que as pessoas não se enganem e, no futuro, fiquem exigindo que você continue se comportando assim, oferecendo sempre muito mais do que recebe. Melhor isso não.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Se tudo pudesse dar certo num passe de mágica a vida se transformaria num tédio constante, não haveria desafios, e sem esses a alma não se desenvolveria em nenhuma direção. Os perrengues são necessários.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

É bom você responder ao chamado intuitivo de dar suporte e ajuda às pessoas que precisam, porque mesmo que tenha outros desejos engatilhados, de natureza mais egoísta, tomar um tempo para ajudar será auspicioso.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Seria ideal que todos pudéssemos nos expressar livremente, e muito especialmente que pudéssemos expressar os bons sentimentos e ideações sem temor de que isso nos torne vulneráveis aos golpes que as pessoas dão.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Há um quê de leveza e alegria no ar que não passa despercebido, apesar de não se apoiar em nenhuma das circunstâncias dominantes, as quais, pelo contrário, jogam o humor por terra. Desfrute dessa leveza irracional.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

As facilidades que se tornam disponíveis nesta parte do caminho hão de ser aproveitadas ao máximo sem, no entanto, perder de vista os detalhes que continuarão apresentando complexidades que desafiam você.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

As ideias que ocorrem nesta parte do caminho vale a pena registrar de alguma maneira para que não se percam nas brumas da memória. Podem não ser úteis de imediato, mas com certeza vão movimentar muita coisa.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

A libertação das amarras que significam os obstáculos para seu progresso não é algo que acontecerá com você se dedicando a fazer gastos que, na prática, seriam desnecessários. Isso, ao contrário, produzirá mais amarras.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)