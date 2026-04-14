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Gatos têm signo? Descubra como a astrologia explica o comportamento do seu pet

De acordo com especialistas em astrologia veterinária, os animais também estão sob a influência das energias dos astros

O Liberal
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Guia astral para entender seu gatinho (Freepik)

Quem convive com gatos sabe que cada felino possui uma personalidade única: alguns são extremamente carinhosos, enquanto outros prezam pela independência absoluta. Diante dessas diferenças, surge a dúvida: será que a astrologia também influencia o comportamento dos pets?

De acordo com especialistas em astrologia veterinária, os animais também estão sob a influência das energias dos astros. O chamado mapa astral pet é uma ferramenta cada vez mais utilizada por tutores para compreender hábitos curiosos, manias e reações inesperadas do animal.

O elemento do signo revela traços marcantes do seu gato

Assim como nos humanos, os signos dos felinos são divididos pelos quatro elementos da natureza, cada um trazendo características específicas para o comportamento animal.

Gatos do Elemento Fogo (Áries, Leão e Sagitário)

  • Áries: Gatos arianos possuem muita disposição e espírito aventureiro. São ativos, curiosos e tendem a ser dominantes no território.
  • Leão: O gato leonino busca atenção constante. É vaidoso, confiante e adora ser o centro das atenções (e dos carinhos) da casa.
  • Sagitário: Valorizam a liberdade acima de tudo. São gatos independentes que amam explorar novos ambientes e estímulos diferentes.

Gatos do Elemento Terra (Touro, Virgem e Capricórnio)

  • Touro: Para o gato taurino, o conforto é a prioridade. Eles amam petiscos, sonecas prolongadas e locais bem aconchegantes.
  • Virgem: Apresentam um perfil metódico. São muito exigentes com a limpeza da caixa de areia e preferem rotinas previsíveis.
  • Capricórnio: Discretos e reservados, os capricornianos costumam ser os mais "educados", adaptando-se facilmente às regras da casa.

Gatos do Elemento Ar (Gêmeos, Libra e Aquário)

  • Gêmeos: Gatos geminianos são extremamente inquietos e comunicativos. Precisam de estímulos constantes para não ficarem entediados.
  • Libra: Valorizam a harmonia e a convivência. Adaptam-se bem a outros animais e buscam a companhia do tutor com frequência.
  • Aquário: O gato aquariano se destaca pela originalidade. Eles criam formas próprias de brincar e costumam ter comportamentos imprevisíveis.

Gatos do Elemento Água (Câncer, Escorpião e Peixes)

  • Câncer: Demonstram um forte apego emocional. São muito sensíveis e conseguem "sentir" quando o tutor não está bem.
  • Escorpião: Possuem um vínculo seletivo. Geralmente escolhem uma pessoa favorita na casa e protegem essa relação com intensidade.
  • Peixes: São conhecidos pela tranquilidade e intuição. Gostam de ambientes calmos e apreciam longos períodos de descanso.

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E se eu não souber a data de nascimento do meu gato?

Essa é uma dúvida comum para quem adotou um animal resgatado ou de abrigo. Nesses casos, a dica é inverter o processo: observe o comportamento predominante do seu gato.

Analisar os hábitos alimentares, a necessidade de atenção e a reação a visitas pode indicar qual signo ou elemento melhor descreve a personalidade do seu felino. Independentemente do signo, entender essas características ajuda a fortalecer o vínculo entre tutor e pet, garantindo uma convivência muito mais harmoniosa.

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