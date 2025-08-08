Dia dos Pais: Qual o presente ideal de acordo com o signo do seu pai?

Com a chegada do Dia dos Pais, a dúvida é sempre a mesma: qual o presente ideal para demonstrar todo o carinho e admiração que sentimos por quem sempre esteve ao nosso lado? Se você quer acertar em cheio na escolha, que tal usar a astrologia como guia? Ela pode ser uma aliada ideal para encontrar o presente perfeito levando em consideração a personalidade de seu pai.

Pensando nisso, o OLiberal.com selecionou as melhores sugestões de presentes de Dia dos Pais para cada signo do zodíaco, e encontre aquele que mais combina com a personalidade do seu pai! Confira:

♈ Áries (21/03 a 19/04)

Pai aventureiro e competitivo: Pais arianos adoram novidades, desafios e movimento. Estão sempre cheios de energia!

🎁 Sugestões de presente para pais de Áries:

Equipamentos esportivos (bike, tênis de corrida, smartwatch)

Ingressos para eventos esportivos ou shows

Aulas de esportes radicais (paraquedismo, escalada, etc.)

♉ Touro (20/04 a 20/05)

Pai caseiro e apreciador do bom gosto: O pai taurino valoriza conforto, boa comida e qualidade de vida. Ele prefere presentes úteis e duradouros.

🎁 Sugestões de presente para pais de Touro:

Kit gourmet ou uma cesta de café da manhã

Roupas de qualidade ou perfumes importados

Um bom vinho ou whisky

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Pai comunicativo e curioso: Pais geminianos são inteligentes, sociáveis e cheios de interesses diversos. Eles adoram novidades tecnológicas e coisas que estimulem a mente.

🎁 Sugestões de presente para pais de Gêmeos:

Livros, e-readers ou assinatura de revistas

Gadgets tecnológicos (fone bluetooth, smart speaker)

Curso online ou workshop

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Pai afetuoso e sentimental: O pai canceriano é sensível e valoriza os laços familiares. Ele ama lembranças e presentes com significado emocional.

🎁 Sugestões de presente para pais de Câncer:

Álbum de fotos personalizado ou scrapbook

Uma carta escrita à mão

Um jantar em família ou uma noite de filmes clássicos

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Pai vaidoso e carismático: Pais de Leão gostam de se destacar e adoram um mimo que realce sua personalidade vibrante.

🎁 Sugestões de presente para pais de Leão:

Acessórios de moda (óculos, relógio, jaqueta estilosa)

Um perfume marcante

Um dia de spa ou barbearia premium

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Pai organizado e prático. O virginiano é detalhista e valoriza a utilidade dos presentes. Ele gosta de tudo o que facilita o dia a dia.

🎁 Sugestões de presente para pais de Virgem:

Planner ou organizador de mesa

Itens de escritório ou ferramentas

Kit de autocuidado com foco em bem-estar

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Pai elegante e sociável. Pais librianos prezam pela beleza e harmonia. Gostam de presentes com estética refinada e que combinem com seu bom gosto.

🎁 Sugestões de presente para pais de Libra:

Acessórios estilosos ou decoração para casa

Ingresso para teatro, cinema ou exposição de arte

Perfumes e cosméticos de marcas sofisticadas

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Pai intenso e misterioso. O pai escorpiano é profundo, reservado e adora presentes que desafiem a mente ou ofereçam experiências marcantes.

🎁 Sugestões de presente para pais de Escorpião:

Livros de mistério ou suspense

Um perfume envolvente e marcante

Experiência em escape room ou sessão de terapia alternativa

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Pai aventureiro e bem-humorado. O sagitariano adora viajar, explorar e está sempre de bom humor. Presentes que o tirem da rotina são ideais.

🎁 Sugestões de presente para pais de Sagitário:

Mochila ou mala de viagem

Ingresso para shows ou atividades ao ar livre

Livro de viagens ou guia turístico]

♑ Capricórnio (22/12 a 19/01)

Pai responsável e ambicioso. Pais capricornianos são práticos, trabalhadores e gostam de presentes úteis, clássicos e de qualidade.

🎁 Sugestões de presente para pais de Capricórnio:

Relógio sofisticado ou carteira de couro

Agenda executiva ou caneta de luxo

Livro sobre finanças ou negócios

♒ Aquário (20/01 a 18/02)

Pai moderno e visionário. O pai aquariano é original, ligado em tecnologia e adora o novo. Surpreenda com inovação e criatividade!

🎁 Sugestões de presente para pais de Aquário:

Dispositivos tecnológicos

Produtos sustentáveis ou ecológicos

Aulas de algo inusitado (fotografia, robótica, etc.)

♓ Peixes (19/02 a 20/03)

Pai sensível e sonhador. Pais piscianos são românticos, intuitivos e ligados à arte. Eles valorizam presentes com alma.

🎁 Sugestões de presente para pais de Peixes:

Instrumento musical ou playlist personalizada

Kit de meditação ou aromaterapia

Obra de arte ou objeto espiritual

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)