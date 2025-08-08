Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Astral chevron right

Dia dos Pais: Qual o presente ideal de acordo com o signo do seu pai?

Encontrar o presente ideal de Dia dos Pais pode ser mais fácil quando levamos em conta a personalidade do pai e os signos do zodíaco são grandes aliados nessa missão.

Gabrielle Borges
fonte

Confira dicas de presentes para o seu pai de acordo com a astrologia (Freepik)

Com a chegada do Dia dos Pais, a dúvida é sempre a mesma: qual o presente ideal para demonstrar todo o carinho e admiração que sentimos por quem sempre esteve ao nosso lado? Se você quer acertar em cheio na escolha, que tal usar a astrologia como guia? Ela pode ser uma aliada ideal para encontrar o presente perfeito levando em consideração a personalidade de seu pai.

Pensando nisso, o OLiberal.com selecionou as melhores sugestões de presentes de Dia dos Pais para cada signo do zodíaco, e encontre aquele que mais combina com a personalidade do seu pai! Confira:

♈ Áries (21/03 a 19/04)

Pai aventureiro e competitivo: Pais arianos adoram novidades, desafios e movimento. Estão sempre cheios de energia!

🎁 Sugestões de presente para pais de Áries:

  • Equipamentos esportivos (bike, tênis de corrida, smartwatch)
  • Ingressos para eventos esportivos ou shows
  • Aulas de esportes radicais (paraquedismo, escalada, etc.)

♉ Touro (20/04 a 20/05)

Pai caseiro e apreciador do bom gosto: O pai taurino valoriza conforto, boa comida e qualidade de vida. Ele prefere presentes úteis e duradouros.

🎁 Sugestões de presente para pais de Touro:

  • Kit gourmet ou uma cesta de café da manhã
  • Roupas de qualidade ou perfumes importados
  • Um bom vinho ou whisky

VEJA MAIS

image Dia dos Pais: confira 6 dicas de presentes para presentear pais solteiros
De presentes personalizados a mimos tecnológicos, lista sugere presentes para todos os gostos e personalidades de cada pai


image Conheça cinco doramas sobre Pais para curtir no 'Dia dos Pais'
O 'Dia dos Pais' é comemorado no Brasil no próximo domingo (10)


 

 

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Pai comunicativo e curioso: Pais geminianos são inteligentes, sociáveis e cheios de interesses diversos. Eles adoram novidades tecnológicas e coisas que estimulem a mente.

🎁 Sugestões de presente para pais de Gêmeos:

  • Livros, e-readers ou assinatura de revistas
  • Gadgets tecnológicos (fone bluetooth, smart speaker)
  • Curso online ou workshop

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Pai afetuoso e sentimental: O pai canceriano é sensível e valoriza os laços familiares. Ele ama lembranças e presentes com significado emocional.

🎁 Sugestões de presente para pais de Câncer:

  • Álbum de fotos personalizado ou scrapbook
  • Uma carta escrita à mão
  • Um jantar em família ou uma noite de filmes clássicos

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Pai vaidoso e carismático: Pais de Leão gostam de se destacar e adoram um mimo que realce sua personalidade vibrante.

🎁 Sugestões de presente para pais de Leão:

  • Acessórios de moda (óculos, relógio, jaqueta estilosa)
  • Um perfume marcante
  • Um dia de spa ou barbearia premium

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Pai organizado e prático. O virginiano é detalhista e valoriza a utilidade dos presentes. Ele gosta de tudo o que facilita o dia a dia.

🎁 Sugestões de presente para pais de Virgem:

  • Planner ou organizador de mesa
  • Itens de escritório ou ferramentas
  • Kit de autocuidado com foco em bem-estar

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Pai elegante e sociável. Pais librianos prezam pela beleza e harmonia. Gostam de presentes com estética refinada e que combinem com seu bom gosto.

🎁 Sugestões de presente para pais de Libra:

  • Acessórios estilosos ou decoração para casa
  • Ingresso para teatro, cinema ou exposição de arte
  • Perfumes e cosméticos de marcas sofisticadas

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

 

Pai intenso e misterioso. O pai escorpiano é profundo, reservado e adora presentes que desafiem a mente ou ofereçam experiências marcantes.

🎁 Sugestões de presente para pais de Escorpião:

  • Livros de mistério ou suspense
  • Um perfume envolvente e marcante
  • Experiência em escape room ou sessão de terapia alternativa

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Pai aventureiro e bem-humorado. O sagitariano adora viajar, explorar e está sempre de bom humor. Presentes que o tirem da rotina são ideais.

🎁 Sugestões de presente para pais de Sagitário:

  • Mochila ou mala de viagem
  • Ingresso para shows ou atividades ao ar livre
  • Livro de viagens ou guia turístico]

♑ Capricórnio (22/12 a 19/01)

Pai responsável e ambicioso. Pais capricornianos são práticos, trabalhadores e gostam de presentes úteis, clássicos e de qualidade.

🎁 Sugestões de presente para pais de Capricórnio:

  • Relógio sofisticado ou carteira de couro
  • Agenda executiva ou caneta de luxo
  • Livro sobre finanças ou negócios

♒ Aquário (20/01 a 18/02)

Pai moderno e visionário. O pai aquariano é original, ligado em tecnologia e adora o novo. Surpreenda com inovação e criatividade!

🎁 Sugestões de presente para pais de Aquário:

  • Dispositivos tecnológicos
  • Produtos sustentáveis ou ecológicos
  • Aulas de algo inusitado (fotografia, robótica, etc.)

♓ Peixes (19/02 a 20/03)

Pai sensível e sonhador. Pais piscianos são românticos, intuitivos e ligados à arte. Eles valorizam presentes com alma.

🎁 Sugestões de presente para pais de Peixes:

  • Instrumento musical ou playlist personalizada
  • Kit de meditação ou aromaterapia
  • Obra de arte ou objeto espiritual

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

dia dos pais

O que fazer no dia dos pais

dicas de presentes para pais

Astral
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda