De confiantes a iludidos: confira 7 defeitos dos nativos de Peixes

Assim como os outros signos, os nativos de Peixes tendem a ter características próprias que os fazem diferenciar dos demais dentro do zodíaco. Nesse sentido, quando as pessoas olham para um(a) pisciano (a), elas costumam enxergar mais do que a aparência, mas um ser sensível, intuitivo e muito sonhador, capaz de levar consigo uma empatia sem limites, que em excesso, acaba se dividindo em diversos defeitos vistos no dia a dia.

"Como todo signo, Peixes também tem suas sombras. O excesso de sensibilidade pode se transformar em um labirinto emocional onde o pisciano acaba se perdendo", explicou o astrólogo João Bidu sobre os sentimentos e as emoções profundas percebidas nos nativos de Peixes.

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Confira os 7 defeitos das pessoas do signo de Peixes:

Ilusão no amor

O primeiro desses defeitos trata-se da ilusão com as pessoas amadas, porque quando o pisciano se apaixona por alguém, na verdade ele não se apaixona pela verdade, mas sim por uma ideia que ele mesmo criou em sua mente. Na cabeça, ele passa a ignorar todos os cenários possíveis que levam ele a acreditar que a pessoa amada é de outro jeito e o tempo só vai aumentando a decepção que ele sentirá no final.

Excesso de confiança

Há algumas pessoas que possuem dificuldade em confiar nos amigos, mas os piscianose estão longe de ser assim. Eles possuem um excesso de confiança enraizado em seus pensamentos que permite com que eles entreguem os seus segredos e o coração a maioria das pessoas que conhecem. Mas essa atitude, de certa forma, se torna ruim, visto que eles podem revelar assuntos importantes a alguém de má índole.

Fuga da realidade

Talvez um dos maiores defeitos das pessoas do signo de Peixes seja justamente a fuga da realidade, que geralmente ocorre quando o mundo vira de cabeça para baixo com relação à dureza e às responsabilidades do cotidiano. Com isso, os piscianos passarão a exibir alguns mecanismos de defesa, como por exemplo: o excesso de sono, o aumento da procrastinação e, em casos mais graves, o isolamento total.

Falta de limites

Por ter uma empatia desregrada, os piscianos possuem certa dificuldade para impôr limites e dizer "sim" ao invés de "não". Aos poucos, eles vão absorvendo as dores de outras pessoas e se sobrecarregando com problemas que não são deles, visto que as pessoas do signo de Peixes têm medo de parecerem egoístas e por isso deixam que os outros invadam seus espaços de forma desmedida.

Indecisões constantes

Você pode imaginar que apenas os librianos são pessoas indecisas, mas os piscianos também são e quase na mesma medida. Isso porque quando os nativos de Peixes recebem oportunidades, eles costumam pensar bastante antes de tomar uma decisão e podem acabar deixando passar a chance de sua vida, e é por isso que os piscianos devem tomar cuidado para não desperdiçar um convite ou uma promoção importante.

Humor inconstante

Os nativos de Peixes possuem uma inconstância no humor, isto é, em um momento eles podem estar felizes e radiantes, e no outro podem estar tristes e mergulhados em uma melancolia profunda. Para lidar com essa onda de marés boas e ruins, é necessário que as pessoas do signo de Peixes busque não ser levado por qualquer correnteza emocional e pratique atividades, como: meditação e hobbies de contato com a natureza.

Vitimização pelos problemas

A frase "Por que tudo acontece comigo?" também é uma característica forte da personalidade dos piscianos por eles terem tendência a se vitimizar demais nas situações da vida. Em meio às aflições, eles normalmente tentam culpar o universo e as outras pessoas pelas suas frustrações, mas isso precisa ter um limite definido, porque ser sensível é algo muito bom, mas ter autorresponsabilidade do que fez é melhor ainda!

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)