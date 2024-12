Cores de cada signo para 2025: veja a cor certa para usar na virada do ano e atrair boas energias

Com a chegada do Ano Novo, é hora de renovar as energias e estar preparado para os desafios e oportunidades que 2025 reserva. Para os supersticiosos e para aqueles que acreditam em Astrologia, uma forma poderosa de atrair boas vibrações é escolher a cor certa para a virada. Mais do que o tradicional branco, cada signo possui uma cor que simboliza suas metas e desejos para o ano que começa.

A astrologia aponta que, em 2025, um ano regido por Júpiter, planeta da expansão, da sorte e do aprendizado, cores claras e são as mais indicadas para trazer equilíbrio e harmonia. Porém, cores específicas para cada signo podem potencializar ainda mais suas intenções. Confira a cor ideal para cada signo usar na virada do ano.

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Cores: vermelho, laranja e verde

Áries terá um ano de novos começos e grandes conquistas, com ênfase na liderança e no crescimento financeiro. O vermelho, que simboliza energia, motivação e autoconfiança, é a cor ideal para o signo ariano. O laranja também é recomendado, pois estimula a ousadia e a ação, enquanto o verde traz equilíbrio para enfrentar desafios com serenidade.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Cores: rosa, laranja e vermelho

Para Touro, 2025 será um ano de foco nas relações autênticas e oportunidades no trabalho. A cor indicada para o ano novo de Touro é o rosa, que promove suavidade e conexão com o coração, essencial para fortalecer os laços afetivos. O vermelho e o laranja também são perfeitos para impulsionar a energia e a motivação.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Cor: vermelho

Gêmeos viverá um ano de liberdade pessoal e inovação, com chances de crescimento no trabalho. O vermelho, que simboliza energia intensa e autoconfiança, é a cor indicada para Gêmeos. Ela fortalecerá a motivação e a ação, ajudando a tomar decisões ousadas ao longo de 2025.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Cores: laranja, amarelo e verde

Em 2025, Câncer concretizará planos antigos, especialmente na carreira, com boas chances de sucesso financeiro. O laranja é a cor de Ano Novo para Câncer, trazendo energia e criatividade. O amarelo traz clareza de mente, ajudando a focar nos objetivos, e o verde mantém o equilíbrio emocional durante o ano de transformações.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Cores: rosa e verde

Leão passará por um ano de reorganização financeira e decisões importantes nos relacionamentos. A cor indicada é o rosa, que reforça o amor, a atração e o cuidado emocional. O verde também é uma boa escolha, pois promove renovação e estabilidade emocional.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Cores: verde, rosa e laranja

Virgem terá um ano de prosperidade e aperfeiçoamento profissional. O verde é a cor indicada para o Ano Novo de Virgem, proporcionando equilíbrio e estabilidade essenciais para novos projetos. O laranja estimula a ação, enquanto o rosa conecta com as emoções profundas.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Cores: laranja, verde e azul

Para Libra, 2025 será um ano de crescimento no trabalho e prosperidade financeira, especialmente em projetos colaborativos. A cor indicada é o laranja, que energiza ações e promove mudanças. O verde traz equilíbrio, e o azul favorece a comunicação clara e o foco nos objetivos.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Cores: vermelho, laranja e rosa

Em 2025, Escorpião enfrentará mudanças radicais e novas oportunidades de liderança. O vermelho, que aumenta a energia vital, e o laranja, que traz ousadia e confiança, são as cores ideais para Escorpião. O rosa também é recomendado para a cura emocional e a expansão da intimidade.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Cores: violeta, vermelho e laranja

Sagitário viverá transformações significativas, especialmente na carreira. O violeta é a cor indicada para o Ano Novo de Sagitário, favorecendo a transformação e o autoconhecimento. O vermelho e o laranja ampliam a energia e a autoconfiança, essenciais para aproveitar as oportunidades de crescimento.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Cores: vermelho, laranja e rosa

Capricórnio terá um ano de reinvenção profissional e grande potencial financeiro. O vermelho é a cor ideal, estimulando ações ousadas e autoconfiança. O laranja traz a energia necessária para novos projetos, e o rosa suaviza as emoções, trazendo estabilidade.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Cores: azul e verde

Para Aquário, 2025 será um ano de crescimento e inovação, com autenticidade sendo chave nos relacionamentos e no trabalho. A cor de Ano Novo para Aquário é o azul, que favorece clareza mental e comunicação. O verde é essencial para trazer equilíbrio e harmonia ao longo do ano.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Cores: verde e rosa

Peixes vivenciará um ano de fortalecimento nos relacionamentos e estabilidade financeira. O verde é a cor indicada, trazendo equilíbrio emocional e ajudando Peixes a lidar com as mudanças de forma serena. O rosa também é recomendado para promover harmonia nos relacionamentos e atrair boas energias.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)