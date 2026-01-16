Confira a lista de comidas favoritas de quem é do signo de Capricórnio

As pessoas do signo de Capricórnio possuem um gosto único por comidas que é influenciado exclusivamente pela personalidade desse signo. Isso porque os astros são completamente capazes de induzir os gostos, as percepções, as atitudes e o próprio jeito das pessoas no campo da Astrologia.

Em entrevista à Revista Casa e Jardim, a astróloga Maria Talismã revelou que os nativos de Capricórnio se alimentam muito bem. E para conseguirem esse feito, os capricornianos sempre pedem os mesmos pratos e não gostam de sair daquilo que considerado para eles o trivial.

“Os capricornianos são responsáveis e adoram rotina, e a alimentação precisa ser boa para acompanhar o pique de trabalho, que costuma envolver hora extra. Comidas tradicionais do brasileiro, como arroz, feijão e bife, combinam com o humor deste signo”, revelou a astróloga Maria Talismã.

Veja as comidas favoritas dos(as) capricornianos(as):

Ainda segundo a astróloga Maria Talismã, esses são os alimentos favoritos das pessoas do signo de Capricórnio:

Arroz, feijão e bife;

Sopa com pão ou torradas;

Alcatra;

Filé Mignon;

Picanha;

Vinhos fortes;

Bolo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)