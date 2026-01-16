Horóscopo de hoje, 16/01: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta sexta-feira (16/01), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Ninguém sabe ao certo se a ambição seria uma virtude ou uma distorção, mas na prática se a ambição não pintar nos pensamentos a alma acaba se desmotivando para seguir em frente na ascensão e no progresso. É assim.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Suas certezas são lúcidas, porém, não são convincentes ainda, pelo mero fato de que é impossível convencer quem quer que seja se a pessoa não está aberta para isso. Amadureça melhor suas certezas enquanto isso.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Investigar o que acontece é propício, mas tendo o cuidado de não invadir a privacidade alheia, porque se o movimento for descoberto as coisas se voltarão contra você e, certamente, não é nada disso que sua alma deseja.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Difícil não se envolver em discórdias quando a alma se sente ofendida ou até insultada. Porém, do jeito que andam as coisas, se quiser poupar fôlego, melhor observar tudo isso com o maior distanciamento possível.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

As pessoas não são instrumentos, mas podem servir para seus propósitos imediatos, e se por essas coisas estranhas da vida elas atrapalharem em vez de facilitarem, então você precisa as substituir por outras.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Agora é quando sua alma pega impulso e se lança atrevidamente na direção de um futuro desejável sem, no entanto, saber direito como vai chegar lá. Esse é um detalhe apenas, desfrute da jornada, de cada passo.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Há palavras e gestos que lhe dão nos nervos, mas que, por enquanto, seria melhor deixar passar, porque se você for reagir a cada atitude que pareça provocação, então não sobrará tempo para mais nada. Isso não seria sábio.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

A mente, definitivamente, não sabe como parar de pensar o que pensa, e em muitos casos desliza na direção de pensamentos que nem sequer aprecia. Agora é quando se torna imprescindível treinar o controle mental.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Entre caprichos e necessidades transita sua alma nesta parte do caminho, tendo de discernir se o que pretende adquirir é realmente necessário ou se não se trata de um capricho travestido de argumentos sensatos.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Agora é quando se torna propício você tomar as iniciativas que tiver em mente, porque mesmo que essas sejam eventualmente equivocadas, ao entrar em ação você encontrará a chance de as retificar. É por aí.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Essas longas discussões que sua alma tem consigo mesma no silêncio barulhento do coração andam atingindo um ápice quase insuportável. Talvez tenha chegado a hora de encontrar alguém com quem conversar.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

As discórdias precisam ser focadas em trazer resultados produtivos e em fomentar a união entre as pessoas. Sim! há casos em que as discórdias são imprescindíveis, caso se queira congregar as pessoas. Contradições.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)