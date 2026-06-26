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Carta psicografada de Palmirinha descreve 'jardim de luz' no plano espiritual; leia

Suposta mensagem atribuída à apresentadora Palmirinha Onofre relata um reencontro espiritual, despedida serena e reflexões sobre o valor do amor e dos pequenos momentos da vida

Hannah Franco
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Carta psicografada de Palmirinha descreve 'jardim de luz' no plano espiritual; leia (Reprodução)

A apresentadora e cozinheira Palmirinha, conhecida como a “vovó mais querida do Brasil”, faleceu em maio de 2023, aos 91 anos, em São Paulo, após o agravamento de problemas renais crônicos. Anos depois, uma suposta carta psicografada atribuída à comunicadora voltou a circular nas redes sociais, trazendo uma mensagem marcada por lembranças da vida na televisão, reflexões sobre sua passagem e um relato sobre reencontros no plano espiritual.

Palmirinha construiu uma carreira marcante na TV brasileira ensinando receitas simples com carisma e leveza, tornando-se referência de afeto e popularidade entre diferentes gerações. Sua presença em programas culinários fez dela um dos rostos mais queridos da televisão, sempre associada à simplicidade e ao carinho com o público.

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O que diz a carta psicografada de Palmirinha?

Na mensagem atribuída à apresentadora, divulgada pelo canal Conexão Espiritual, o início é marcado por nostalgia e gratidão. “Meus queridos amigos, quando fecho os olhos para recordar minha passagem pela Terra, a primeira coisa que me vem à mente é a alegria que senti ao ensinar cada receitinha com tanto carinho”, diz o trecho divulgado.

O texto segue com lembranças da rotina na televisão e da relação com o público. “Nunca imaginei que aquele jeito simples pudesse alcançar tantos corações. Minha cozinha era meu templo e cada prato preparado era um gesto de amor”, afirma outro trecho.

A carta também aborda o momento final da vida física, descrito como tranquilo e sereno. “Quando chegou o instante da minha partida, tudo aconteceu de forma suave, como se eu adormecesse depois de um longo dia. Não houve dor, apenas leveza”, relata o texto.

Segundo a suposta mensagem, o despertar no plano espiritual teria sido acolhedor. “Fui recebida por minha mãezinha e por amigos queridos que já haviam partido. Era uma sensação de paz e reencontro”, diz o conteúdo.

O texto também descreve um ambiente de luz e aprendizado. “Havia um jardim de luz, com cores e perfumes que eu nunca havia visto na Terra. Ali compreendi que cada gesto de amor na vida tem valor eterno”, afirma outro trecho.

A mensagem ainda destaca o impacto do carinho recebido em vida. “Cada oração que fizeram por mim chegou aqui como uma flor, fortalecendo meu espírito e me mostrando que o amor não termina com a despedida”, diz a carta.

Ao final, o texto atribuído à apresentadora reforça a importância da simplicidade e do afeto. “Nunca deixem de valorizar os pequenos momentos. Um abraço, um café compartilhado, um sorriso são a verdadeira essência da felicidade”, conclui.

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