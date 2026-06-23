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Carta psicografada de Garrincha revela pedido de perdão e reflexão após a morte; leia

Em meio à Copa do Mundo de 2026, uma suposta carta psicografada atribuída ao bicampeão mundial traz reflexões sobre os erros que contribuíram para sua partida e um emocionante pedido de perdão

Hannah Franco
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Carta psicografada de Garrincha traz arrependimento sobre escolhas e emociona durante a Copa do Mundo de 2026. (Divulgação)

Enquanto a Copa do Mundo de 2026 movimenta milhões de torcedores ao redor do planeta, é impossível não lembrar de um dos grandes ídolos que marcaram a história da Seleção Brasileira: Mané Garrincha. Décadas após sua morte, uma suposta carta psicografada recebida em 2024 voltou a repercutir ao trazer reflexões atribuídas ao ex-jogador sobre sua trajetória na Terra, os erros que teriam contribuído para sua partida precoce e o aprendizado adquirido após deixar o plano material.

Conhecido como "O Anjo de Pernas Tortas", Manuel Francisco dos Santos foi um dos principais responsáveis pelo título da Copa do Mundo de 1962 e também integrou a equipe campeã de 1958. Mesmo convivendo com anomalias físicas congênitas, construiu uma das carreiras mais brilhantes da história do futebol e se tornou ídolo eterno do Botafogo e da Seleção Brasileira.

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Garrincha morreu em 20 de janeiro de 1983, aos 49 anos, no Rio de Janeiro, em decorrência de complicações provocadas pela cirrose hepática. Anos depois, a suposta mensagem espiritual atribuída ao ex-atacante voltou a chamar atenção por abordar arrependimentos, perdão e a busca pela paz.

O que diz a carta psicografada de Garrincha?

Na mensagem atribuída a Garrincha, o ex-jogador inicia com uma saudação aos admiradores e familiares. “Queridos irmãos e irmãs, é com um coração repleto de amor e compreensão que me comunico com vocês do plano espiritual onde agora me encontro.”

O conteúdo faz uma retrospectiva de sua carreira nos gramados, mas também aborda os desafios enfrentados longe dos estádios. “Minha jornada na Terra foi marcada por momentos de glória no futebol, onde pude encantar muitos com meu talento. Contudo, por trás dos holofotes havia um homem imperfeito e vulnerável.”

Um dos trechos que mais chamam atenção é o reconhecimento de erros cometidos em vida. “Minhas escolhas me afastaram do caminho do amor, da humildade e da verdadeira conexão com aqueles que eu amava. Reconheço, com profunda sinceridade, minhas falhas e imperfeições.”

A carta também traz um pedido de perdão. “Peço perdão por não ter sido o exemplo e o pai que muitos esperavam e mereciam. Hoje compreendo a importância dos laços afetivos e da responsabilidade que carregamos em nossas jornadas.”

image Em meio à Copa de 2026, carta psicografada de Garrincha volta a repercutir e emociona fãs. (Divulgação)

Segundo a suposta mensagem, após sua partida, Garrincha teria recebido auxílio espiritual. “Fui acolhido e guiado por mentores que me ajudaram a compreender minhas sombras e transformar minhas experiências em aprendizado e crescimento.”

Outro trecho destaca a importância do perdão. “O perdão é uma chave poderosa que abre as portas para a paz e para a libertação das correntes do passado. Desejo que todos encontrem em seus corações a compreensão, a empatia e a capacidade de perdoar.”

A mensagem é encerrada com palavras de gratidão e esperança. “Saibam que os amo profundamente e estou sempre presente em espírito. Que aprendam com minhas experiências, cultivem o amor e encontrem propósito em suas vidas. Envio a todos um abraço repleto de carinho e gratidão.”

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