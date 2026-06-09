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Carta psicografada de Ayrton Senna traz forte revelação sobre acidente fatal; leia

Suposta carta psicografada atribuída a Ayrton Senna traz reflexão sobre o acidente que tirou sua vida em 1994 e revela arrependimento ligado à busca constante pela vitória

Hannah Franco
fonte

Carta psicografada de Ayrton Senna traz forte revelação sobre acidente fatal: “Poderia ter sido diferente” (Divulgação)

Uma suposta carta psicografada atribuída a Ayrton Senna voltou a repercutir entre admiradores do automobilismo ao trazer reflexões sobre sua trajetória nas pistas e o acidente que causou sua morte. O piloto morreu em 1º de maio de 1994, aos 34 anos, durante o Grande Prêmio de San Marino, disputado em Ímola, na Itália.

Considerado um dos maiores nomes da história da Fórmula 1, Senna conquistou três títulos mundiais e se transformou em um dos maiores ídolos do esporte brasileiro. Décadas após sua partida, seu nome voltou a circular por conta de uma suposta carta psicografada na qual ele fala sobre sua paixão pelas corridas, os riscos da profissão e os aprendizados que teria adquirido após a morte.

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O que diz a carta psicografada de Ayrton Senna?

Na mensagem atribuída a Ayrton Senna, o piloto inicia relembrando a intensidade com que viveu sua trajetória. “Corri, amei, vivi demais e, em função disso, parti para o mundo espiritual cedo demais. Tantas coisas ainda por fazer constavam em meu rol de afazeres”, afirma um dos trechos.

A carta também traz uma reflexão sobre a competitividade que marcou sua carreira. Segundo o suposto relato, o desejo constante de alcançar a vitória teria influenciado diretamente sua forma de pilotar.

“Bem que poderia ter sido diferente. Não precisava, não havia necessidade de querer chegar sempre entre os primeiros ao pódio. Não disputar tão acirradamente as curvas”, diz a mensagem atribuída ao tricampeão mundial.

Um dos pontos que mais chamou atenção dos fãs é justamente a menção ao acidente fatal em Ímola. No texto, Senna sugere que algumas decisões poderiam ter sido diferentes, embora afirme compreender os acontecimentos como parte de um processo de aprendizado.

image Junto do sucesso, Ayrton Senna conviveu com polêmicas (Foto/Norio Koike)

A carta também transmite uma mensagem de paz e superação. “Hoje estou muito bem. Já passou. Sabemos que tudo passa e que os traumas fazem parte dos aprendizados que precisamos adquirir.”

O conteúdo ainda traz palavras direcionadas aos familiares, amigos e admiradores que acompanharam sua carreira. “Eu daqui aceno com bandeira branca, não de vencedor, mas de um simples piloto que segue aprendendo e trabalhando para o bem.”

A mensagem é encerrada com uma reflexão sobre evolução espiritual e gratidão, destacando que a morte não teria representado um fim, mas uma continuidade da jornada iniciada na Terra.

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