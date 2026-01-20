Capa Jornal Amazônia
Amor, saúde e dinheiro: confira as previsões do signo de Capricórnio para o final do mês de janeiro

Os capricornianos poderão experimentar novas vivências em alguns cenários da vida. Veja!

Victoria Rodrigues
fonte

As pessoas do signo de Capricórnio fazem aniversário entre 22 de dezembro a 20 e janeiro. (Foto: Freepik)

Assim como todos os signos, os nativos de Capricórnio também aguardam por boas notícias neste mês de janeiro, isso porque os astros podem adiantar um pouco das ações e momentos que vão acontecer ao longo desse período. Nesse sentido, os capricornianos podem experimentar novas vivências nos cenários que envolvem diversos aspectos da vida, como, por exemplo: o amor, a saúde e o dinheiro.

“Com Plutão ativando a 2ª Casa e, na segunda quinzena, a entrada de Sol, Mercúrio, Vênus e Marte no signo, há potencial para monetizar talentos, desenvolver ideias inovadoras e conquistar maior estabilidade”, revelou o astrólogo João Bidu.

Veja as previsões do signo de Capricórnio para o fim de janeiro:

  • Amor

No final do mês de janeiro, os capricornianos poderão ter excelentes novidades com relação ao amor. “Na última semana, o romantismo se fortalece e o desejo de estabilidade emocional cresce ainda mais. Novidades positivas podem surgir tanto para solteiros quanto para comprometidos, trazendo mais carinho, proteção e segurança”, ressaltou João Bidu.

  • Saúde

Já na área da saúde, os nativos de Capricórnio terão que cuidar melhor do corpo para poder ter uma rotina mais saudável no dia a dia. “Há energia e determinação para retomar exercícios físicos e melhorar hábitos alimentares. No entanto, o descanso é essencial, especialmente para preservar articulações e joelhos”, indicou o astrólogo João Bidu.

  • Dinheiro

Por fim, os capricornianos terão um final de janeiro promissor para conseguir gerar ganhos financeiros maiores e, por esse motivo, esse momento é ideal para aqueles que desejam colocar em prática seus projetos inovadores. “O período favorece liderança, novos projetos e a possibilidade de assumir cargos de maior responsabilidade”, finalizou João Bidu.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

.
