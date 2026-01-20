Horóscopo de hoje 20/01: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (20/01), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual o seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Você continue fazendo tudo que estiver ao seu alcance para que os planos continuem em andamento, porque se deixar ao sabor do destino, então os mecanismos complexos do funcionamento da vida provocarão muitas incertezas.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Aquilo que estiver completamente arraigado em seu caráter não precisa de maiores explicações, porque se demonstra o tempo inteiro através de suas atitudes e comportamentos objetivos. O resto será sempre teoria.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Esses planos malucos que sua alma anda ruminando precisam ser passados pelo crivo da praticidade, porque ainda que promovam um entusiasmo fora do comum, isso não será suficiente para fazer a vida acontecer.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

As ações de certas pessoas afetam diretamente seus interesses, e não seria o caso de deixar acontecer, mas de intervir sem, no entanto, se expor demais, apenas o necessário. Este é um momento de movimentos delicados.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Acione as pessoas responsáveis por fazer o que você sente impulso de realizar. Este é um momento no qual você precisa se proteger, isto é, se expor o menos possível. Mande outras pessoas dar a cara por você, isso sim.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Essa vontade louca de enfiar o pé na porta e fazer o que bem entender há de ser temperada com uma boa dose de sabedoria, para você não se expor desnecessariamente quando seus assuntos não estiverem bem amadurecidos.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Para aproveitar tudo que a Vida, com seus mistérios, anda oferecendo a você, é preciso que você não se detenha por tempo demais a refletir, mas se dedicar a colocar em prática, com rapidez, tudo que é intuído.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

A melhor maneira de você demonstrar suas razões é atuando de acordo às suas propostas, porque se as pessoas notarem qualquer divergência entre o discurso e as atitudes, ficarão com as atitudes para julgar você.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Selecione as pessoas que, além de prometerem mundos e fundos como quaisquer outras, também se dedicam a ser coerentes com o que prometem, nem sempre conseguindo os resultados pretendidos. Agir é valioso.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Ainda dá tempo de tomar algumas atitudes e iniciativas para resolver os perrengues em marcha, antes de que as coisas se tornem sérias demais para poderem ser solucionadas. O tempo não perdoa, passa para todo mundo.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Entre a contenção e a impulsividade transita sua alma neste momento, tendo de encontrar sabedoria para que o equilíbrio seja a nota dominante da cena. Contenção às vezes, impulsividade noutras, assim passa o tempo.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Diante de todos os desafios que se apresentam nesta parte do caminho, terá ficado evidente que você não conseguirá avançar sem ajuda. Isso traz à tona a questão de que, agora, não seria hora de continuar sendo eremita.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)