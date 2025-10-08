Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

3 signos podem perder dinheiro em outubro; veja quem deve redobrar atenção com as finanças

Saiba se você precisa ter cautela com gastos e decisões financeiras durante o mês de outubro

Jennifer Feitosa
fonte

Imagem ilustrativa (Freepik)

A Lua Cheia em Áries, marcada pela Superlua rara de outubro, desperta coragem e impulsividade, influenciando diretamente as decisões financeiras de alguns signos. A energia de ação se intensifica com Mercúrio em Escorpião, tornando a mente mais focada, mas também propensa a atitudes precipitadas que podem gerar desequilíbrio nas contas.

Com Netuno retrógrado em Peixes e Vênus em Libra, a vontade de aproveitar o presente pode levar a gastos impulsivos. Por isso, três signos precisam ter atenção especial às finanças neste mês. As informações são do portal de astrologia João Bidu.

Touro

Os taurinos devem redobrar o cuidado com imprevistos financeiros, especialmente sob a influência de Urano, que tende a trazer surpresas. É importante evitar gastos excessivos com beleza, conforto ou prazer, mantendo o foco e o planejamento antes de qualquer compra. Estratégia e equilíbrio serão fundamentais.

VEJA MAIS

image Inferno astral de Libra: confira 5 dicas para lidar com essa fase na Astrologia
Ao longo desse período, o signo de Libra costuma experienciar momentos delicados na vida

image Confira 3 signos que terão sucesso no trabalho e conquistarão dinheiro no mês de outubro
Esse período poderá trazer ganhos inesperados e excelentes propostas de emprego

image Será o seu? Astrologia diz que 3 signos viverão paixões intensas e avassaladoras em outubro
Este período pode trazer encontros inesperados e conexões profundas

Leão

Leões podem enfrentar oscilações no orçamento, sobretudo nos dias 17, 20 e 21 de outubro, quando os trânsitos planetários e eclipses pedem reavaliação dos desejos e da realidade financeira. Este é um período para revisar acordos, repensar investimentos e evitar exageros que comprometam o equilíbrio financeiro.

Peixes

Em outubro, Peixes precisa ter atenção redobrada com o dinheiro. A presença de Netuno retrógrado na Casa 2 até o dia 22 pode provocar ilusões e decepções financeiras, segundo astrólogos. Além disso, a Lua Minguante em Câncer desperta o desejo de ajudar os outros, o que pode levar a gastos impulsivos. A recomendação é agir com sabedoria e cautela para não se prejudicar.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Signos

horóscopo

Finanças

astrologia

Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda