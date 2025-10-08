3 signos podem perder dinheiro em outubro; veja quem deve redobrar atenção com as finanças

A Lua Cheia em Áries, marcada pela Superlua rara de outubro, desperta coragem e impulsividade, influenciando diretamente as decisões financeiras de alguns signos. A energia de ação se intensifica com Mercúrio em Escorpião, tornando a mente mais focada, mas também propensa a atitudes precipitadas que podem gerar desequilíbrio nas contas.

Com Netuno retrógrado em Peixes e Vênus em Libra, a vontade de aproveitar o presente pode levar a gastos impulsivos. Por isso, três signos precisam ter atenção especial às finanças neste mês. As informações são do portal de astrologia João Bidu.

Touro

Os taurinos devem redobrar o cuidado com imprevistos financeiros, especialmente sob a influência de Urano, que tende a trazer surpresas. É importante evitar gastos excessivos com beleza, conforto ou prazer, mantendo o foco e o planejamento antes de qualquer compra. Estratégia e equilíbrio serão fundamentais.

Leão

Leões podem enfrentar oscilações no orçamento, sobretudo nos dias 17, 20 e 21 de outubro, quando os trânsitos planetários e eclipses pedem reavaliação dos desejos e da realidade financeira. Este é um período para revisar acordos, repensar investimentos e evitar exageros que comprometam o equilíbrio financeiro.

Peixes

Em outubro, Peixes precisa ter atenção redobrada com o dinheiro. A presença de Netuno retrógrado na Casa 2 até o dia 22 pode provocar ilusões e decepções financeiras, segundo astrólogos. Além disso, a Lua Minguante em Câncer desperta o desejo de ajudar os outros, o que pode levar a gastos impulsivos. A recomendação é agir com sabedoria e cautela para não se prejudicar.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)