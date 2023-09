Anuário do Direito do Pará 2023 será lançado na noite desta quinta-feira (31), em Belém

Nesta quinta-feira (31), será lançado o Anuário do Direito do Pará 2023, projeto do Grupo Liberal, que tem o objetivo de valorizar a classe jurídica e registrar as conquistas e os avanços dos profissionais da área na sociedade paraense. O evento vai acontecer a partir das 19h, no Restô do Porto, no bairro do Reduto, em Belém. A programação contará com a apresentação do saxofonista Valdson Silva, do DJ Natto e da banda de pop rock do músico e compositor André Moura.

Em sua 2ª edição, o Anuário tem formato premium, com 120 páginas, que vão destacar os renomados escritórios de advocacia, defensores e procuradores do estado, além de trazer assuntos relevantes para a categoria, como os desafios impostos pela Inteligência Artificial (IA) no âmbito profissional e a formação de advogados para o mercado de trabalho. A publicação tem o patrocínio do Centro Universitário Fibra e da Ordem dos Advogados do Brasil - Pará (OAB-PA).

Publicação traz entre as pautas o uso das tecnologias na prática jurídica e a formação profissional (Patrícia Lopes/ O Liberal)

De acordo com Aline Viana, diretora de mercado do Grupo Liberal, o grande objetivo do evento é celebrar o mês do advogado e valorizar essa profissão, além de abrir espaço para discutir como a área tem se fortalecido cada vez mais.

“Estamos chegando à 2ª edição e esse projeto nasceu com o objetivo de valorizar o segmento do direito, fortalecer essa profissão e destacar a importância desse profissional para o nosso dia a dia como sociedade, empresas e pessoas”, pontua Aline Viana.

Aline Viana, diretora de mercado do Grupo Liberal, explica que o Anuário ressalta toda a força do segmento do direito (Tarso Sarraf/ O Liberal)

Expectativa

Para o presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Pará (Apepa), Roland Raad Massoud, a expectativa para o lançamento do Anuário do Direito é grande, já que essa é uma maneira de divulgar conhecimento à sociedade e agregar membros do segmento que se destacam em suas funções.

Roland Raad Massoud é presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Pará (Apepa). Ele comenta que participar do Anuário é uma oportunidade única, que agrega muito para a classe jurídica. (Arquivo pessoal)

“A expectativa é grande e estamos muito felizes com essa oportunidade. Queremos falar da nossa instituição, a Procuradoria-Geral do Estado do Pará, contar um pouco do que fazemos e da nossa importância para a sociedade. Cientes disso, vamos homenagear nossos colegas procuradores que, pela qualidade de seu trabalho, foram premiados ao longo desses anos, e estimular os demais a também seguirem esses passos, de modo a contribuir cada vez mais para o aprimoramento de todos”, explica o presidente.

Já a defensora pública do município de Salinopólis, Jacqueline Bastos Loureiro, afirma que o Anuário representa um meio de divulgação e eternização do trabalho que ela desenvolve como defensora pública, demonstrando toda a importância da atuação extrajudicial da Defensoria Pública do Estado do Pará na defesa do meio ambiente.

Para a defensora pública Jacqueline Bastos Loureiro o Anuário do Direito consegue mostrar para a sociedade todo o trabalho desenvolvido pela classe jurídica (Arquivo pessoal)

“O evento irá apresentar à sociedade nomes de operadores de direito em destaque no estado do Pará. E fico lisonjeada em participar desse projeto, que agrega várias classes da área jurídica, não só advogados, mas defensores e procuradores, e quem sabe futuramente juízes e promotores de justiça. O Anuário traz ao conhecimento da sociedade o nosso trabalho em prol da sociedade, sempre em busca da justiça social e garantia dos direitos humanos”, destaca a defensora, que irá participar do lançamento do Anuário juntamente com seus familiares e amigos.

