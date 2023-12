Confira os profissionais que estão em evidência no Anuário da Saúde do Pará 2023

Lançada na noite da última quinta-feira (14), a 1ª edição do Anuário da Saúde do Pará 2023 possui 100 páginas que valorizam diversos profissionais e instituições do setor da saúde do Pará. Na publicação, vários especialistas reconhecidos na área abordam temas relevantes no segmento. A publicação premium, feita pelo Grupo Liberal, tem o patrocínio do Centro Universitário Fibra, Sistema Hapvida, Oncológica do Brasil, Uniodonto e Prefeitura de Belém.

Os desafios da saúde na Amazônia e a importância de investir em tecnologia na área da saúde são as principais temáticas abordadas no Anuário, que também apresenta informações sobre a medicina moderna, mas abre espaço para as tradições milenares da cultura amazônica ligada à saúde. A publicação também aborda faculdades e cursos especializados de medicina, enfermagem e medicina veterinária.

Aline Viana, diretora de mercado do Grupo Liberal, destaca que o Anuário reforça a importância da área da saúde para a sociedade (Divulgação/Grupo Liberal)

De acordo com Aline Viana, diretora de mercado do Grupo Liberal, o projeto do Anuário da Saúde nasceu para valorizar e dar ainda mais importância para todos os profissionais, instituições e empresas públicas e privadas que fazem a área da saúde no estado.

“O Anuário agrega muito para os profissionais e instituições, já que é um espaço para a valorização dos seus trabalhos, para mostrar o diferencial das suas atuações. E também é um espaço para estar com o Grupo Liberal, que tem grande credibilidade e força na região amazônica” - Aline Viana, diretora de mercado do Grupo Liberal.

A seguir, confira os profissionais que se destacaram em suas áreas de atuação neste ano:

- Paulo Roberto Galdino de Lima: atua como coordenador do curso de medicina veterinária do Centro Universitário Fibra. Para o profissional, a medicina veterinária vai além da melhoria da saúde física dos animais;

- Victor Murta Noronha: professor do curso de odontologia do Centro Universitário Fibra. Avalia que o curso se tornou referência no Pará, recebendo alunos de várias cidades em busca de qualificação diferenciada;

- Michelle Leal de Oliveira: especialista e mestre em dentística, é coordenadora e professora do curso superior de odontologia do Centro Universitário Fibra. Ela observa que o curso tem excelente desempenho por conta dos mantenedores, da organização didático-pedagógica, da infraestrutura, corpo docente e dos projetos de extensão;

- Cinthia Brígida Brito de Moraes: é coordenadora do curso de enfermagem do Centro Universitário Fibra. No Anuário, ela destaca a importância dos alunos praticarem o que aprendem em sala de aula;

- Luis Eduardo Werneck: é presidente da Oncológica do Brasil e pontua sobre a humanização e inovação do tratamento oncológico;

- Yonah Figueira: é presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª Região (CRN-7). No Anuário, pontua o papel do CRN-7, que tem a honra e o desafio de fiscalizar e orientar o exercício das profissões de nutricionista e técnico em nutrição e dietética;

- Wilson Niwa: presidente do Conselho Administrativo da Unimed Belém e médico intensivista;

- Liane Rodrigues: diretora-executiva da Unimed Belém e médica. No Anuário, comenta as melhorias realizadas na cooperativa;

- Luis Otavio: vice-presidente da Uniodonto Belém e cirurgião-dentista;

- Fernando Cecim: diretor financeiro da Uniodonto Belém;

- Ariosto Dias: presidente da Uniodonto Belém;

- Oswaldo Braga: superintendente da Uniodonto Belém;

- João Neto: diretor administrativo da Uniodonto Belém;

- Edgar de Brito Sobrinho: vice-diretor clínico do Hospital Adventista de Belém ressalta a importância dos profissionais da saúde se adaptarem ao novo cenário do segmento;

- Geisa Cecim: dentista especialista em periodontia pela Associação Brasileira de Odontologia e em prótese e implantodontia pela Universidade Federal do Pará. Na publicação, Geisa destaca a importância do tratamento individualizado com visão multidisciplinar;

- Leila Hanna: a odontopediatra Leila Hanna se destaca pela abordagem holística, inclusiva e inovadora, buscando superar os desafios enfrentados por profissionais da saúde bucal que atendem crianças;

- Anderson Nascimento: vice-presidente de Operações Hospitalares e Serviços da Hapvida NotreDame Intermédica;

- Tamilis Leal: atua como coordenadora de Atenção Básica da Sesma. No Anuário, ela fala sobre a ampliação da atenção primária de saúde na capital paraense;

- Lívia Limonge: é médica do programa "Mais Médicos", que já atua na área Estratégia Saúde da Família em Belém. Ela destaca que o programa ajuda a suprir a necessidade da população;

- Gilmax Ferreira: é agente Comunitário de Saúde (ACS) e compõe a equipe da Estratégia Saúde da Família em Belém. Ele ressalta que a Atenção Primária à Saúde (APS) é, preferencialmente, o primeiro contato do cidadão com o Sistema Único de Saúde (SUS).

Novidade

Ainda segundo Aline Viana, devido ao sucesso da 1ª edição do Anuário da Saúde, a partir de agora a publicação vai fazer parte da agenda anual do Grupo Liberal e, consequentemente, do segmento da saúde.

“Um projeto desse tamanho, liderado pelo Grupo Liberal, traz um espaço para cada ano ter uma temática e uma discussão. Queremos ser realmente um grande panorama desse segmento”, pontua.

O Anuário também apresenta análises sobre políticas de saúde pública, inovações na área da saúde e destaca as ações de combate ao covid-19 no estado, que foi exemplar na contenção da doença. Para conferir mais informações sobre o setor da saúde, e outros avanços na área, clique aqui.