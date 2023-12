Grupo Liberal lança a 1ª edição do Anuário da Saúde do Pará

O lançamento da 1ª edição do Anuário da Saúde do Pará 2023, realizado na noite da última quinta-feira (14), foi um sucesso e contou com a presença de grandes nomes e autoridades do segmento da saúde do Pará. A programação realizada pelo Grupo Liberal ocorreu no Restô do Porto, no bairro do Reduto, em Belém, com várias atrações musicais.

O evento reuniu médicos, acadêmicos, dirigentes de faculdades e de hospitais privados, além de representantes do setor público de saúde, que foram recebidos pela anfitriã do evento, a diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana. "Estamos felizes com a edição inédita do Anuário da Saúde e gratos aos profissionais e parceiros que prestigiam o produto premium do Grupo Liberal”, afirmou Rose Maiorana, durante o lançamento.

A diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, recebeu com muita alegria os médicos, acadêmicos, dirigentes de faculdades e de hospitais privados, além dos representantes do setor público de saúde (Carmem Helena / O Liberal)

Com 100 páginas, a publicação premium tem o patrocínio do Centro Universitário Fibra, Sistema Hapvida, Oncológica do Brasil, Uniodonto e Prefeitura de Belém. Para Felipe Melo, diretor de conteúdo do Grupo Liberal, o Anuário da Saúde traz informações sobre a medicina moderna, mas também abre espaço para as tradições milenares da cultura amazônica ligada à saúde, e aborda também faculdades e cursos especializados de medicina, enfermagem, medicina veterinária, entre outros temas definidos após um cuidadoso planejamento.

1ª edição do Anuáio aborda temas e debates de grande relevância para o setor da saúde (Foto: Aurélio Oliveira)

“Essa é uma noite especial para nós, do Grupo Liberal, por realizarmos mais esse projeto pioneiro. Já temos duas edições do Anuário de Direito, e esse pioneiro da saúde nos remete a um valor significativo para gente, como jornalistas, que é defender o valor da vida", destacou Felipe Melo durante o evento de lançamento.

Parceria

Durante a programação, o reitor do Centro Universitário Fibra, Vicente Noronha, afirmou que a instituição de ensino tem orgulho da parceria com o Grupo Liberal. “Eu sempre digo, quando a gente faz o que gosta, ninguém faz melhor. Eu sei que as parcerias com o Grupo Liberal agregam valor para a Fibra, porque temos a mesma linha de pensamento, trabalhamos com amor em busca da excelência”, pontuou.

Para o diretor superintendente da Uniodonto, Osvaldo Braga Júnior, é importante a concentração de diversos serviços de saúde em uma única publicação. “É uma satisfação grande para a Uniodonto, com 37 anos no mercado, patrocinar esse Anuário. Nós apoiamos essa iniciativa porque entendemos que com toda a modernidade da tecnologia, da internet e das redes sociais, acho que a parte impressa tem, ainda, um leque grande que utiliza esse segmento”, destacou Osvaldo.

Patrocinadores do Anuário da Saúde estiveram presentes no lançamento. Na foto, a diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, com os representantes da Fibra, Oncológica do Brasil, Prefeitura de Belém, Hapvida e Uniodonto. (Carmem Helena / O Liberal)

Já os representantes do médico Luis Eduardo Werneck, presidente da Oncológica do Brasil, comentaram que foi uma honra participar da publicação como patrocinadores e desejaram longa vida para a iniciativa. “Que essa publicação siga por muitos anos, trazendo essa qualidade em informações”.

Por fim, a executiva de relacionamento empresarial do Sistema Hapvida, Carla Oliveira, enfatizou que mais do que nunca a informação com credibilidade é valorosa na atualidade.

“É importante nesse momento pós-pandemia valorizar a boa informação sempre e isso na área da saúde é vital. Então, essa parceria com o Grupo Liberal, para nós, da Hapvida, é estratégica. Estamos satisfeitos”, pontou Carla Oliveira.

