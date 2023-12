Instituições destacam a importância do Anuário da Saúde do Pará 2023

Na próxima quinta-feira (14), será lançada a 1ª edição do Anuário da Saúde do Pará 2023, iniciativa do Grupo Liberal que visa valorizar diversos profissionais e instituições do segmento da saúde no Pará. O lançamento acontecerá às 19h, no Restô do Porto, localizado no bairro do Reduto. O Anuário tem patrocínio do Centro Universitário Fibra, Sistema Hapvida, Oncológica do Brasil, Uniodonto e Prefeitura de Belém.

Para Jaqueline Sena, vice-presidente de marketing e comunicação do Sistema Hapvida, o Anuário da Saúde do Pará, por meio de seu pioneirismo na região, traz uma grande contribuição ao estado em virtude do panorama fornecido. Além disso, a busca pela qualificação da saúde exige a produção e o compartilhamento de conhecimentos.

“O conteúdo editorial tornará isso possível por meio de pesquisas e análises criteriosas capazes de diagnosticar necessidades, identificar potenciais e direcionar ações estratégicas. Quando a boa informação norteia as condutas, os benefícios alcançam a sociedade, o mercado e os profissionais da saúde”, destaca Jaqueline.

Jaqueline Sena, vice-presidente de marketing e comunicação do Sistema Hapvida, afirma que o Anuário da Saúde é um ótimo espaço para compartilhar conhecimentos (Divulgação/Hapvida)

A publicação premium vai abordar temas de grande relevância para o setor, como os desafios da saúde na Amazônia e a importância de investir em tecnologia na área da saúde. O Anuário também vai apresentar análises sobre políticas de saúde pública, inovações na área da saúde e destacar as ações de combate ao covid-19 no estado, que foi exemplar na contenção da doença.

Segundo Jaqueline Sena, conhecimento é poder e a busca por soluções para desafios históricos ou recentes na Amazônia exige um mapeamento direcionador. Isso se adquire por meio de uma apuração responsável e humanizada. Nessa perspectiva, o Anuário da Saúde contribui, de forma substancial, com esse cenário.

“Paralelamente, debater caminhos e utilizar a tecnologia disponível em prol da qualificação de processos e serviços são realidades que demandam constantes aprimoramentos. Investimentos em inovação vêm possibilitando a ampliação dos cuidados em saúde. Essa é uma tendência local, regional, nacional e mundial”, pontua.

Conselhos Regionais

Os conselhos de saúde são órgãos que têm o objetivo de auxiliar o poder executivo na formação de estratégias e controle de recursos na área da saúde. Entre seus integrantes estão os membros da sociedade, profissionais da área, autoridades governamentais e prestadores de serviço.

Diante da importância dessas instituições para a sociedade, a presidente do Conselho Regional de Psicologia do Pará e do Amapá (CRP), Jureuda Duarte Guerra, destaca que é importante que as pessoas entendam mais sobre as profissões da área da saúde e o Anuário possibilita esse tipo de conhecimento.

Jureuda Duarte Guerra, presidente do Conselho Regional de Psicologia do Pará e do Amapá (CRP), pontua que a região amazônica precisa de saúde básica de qualidade (Arquivo pessoal)

“Eu acho que a saúde na Amazônia precisa de um olhar com uma lente de aumento, pois muitas pessoas chegam para atendimento sem assistência na saúde básica. Mulheres com problemas no pré-natal, por exemplo. Nós temos um problema sério na saúde básica e coletiva. Falamos tanto de COP-30, mas temos que olhar para o nosso povo primeiro”, ressalta a presidente.

