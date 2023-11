Sempre inovando, Grupo Liberal lança novos produtos para os internautas

Sempre inovando, o Grupo Liberal lança mais produtos para os internautas. O “Belém de Arrepiar” estreou em 1º de novembro, em uma parceria com Nathan de Moura, pseudônimo do pesquisador, digital influencer e escritor José Maria Brito de Moura, autor de cinco livros.

Segundo a produtora executiva e coordenadora de Conteúdos do Grupo Liberal, Meg Martins, a ideia é mostrar casos inéditos e extraordinários vivenciados pelas pessoas - almas, assombrações. Assuntos que não fazem parte do dia a dia do jornalismo. “Mas são assuntos que despertam a curiosidade de todos. Nós vivemos em uma área da Amazônia cercada de mistérios”, disse. Será veiculado de 15 em 15 dias.

E, no dia 17 de novembro, foi lançado o Wishlist.delas, um produto voltado exclusivamente para o departamento infantil: dicas de restaurantes, de roupas, de programação cultural - cinema, teatro, parque de diversão. E será apresentado, toda semana, por Raissa Teixeira e Natascha Damasceno.

“A gente vai atender as crianças de Belém do Pará e, principalmente, os pais”, contou. “Você sabia que Belém, apesar de ser a capital mundial gastronômica criativa do planeta, nós já temos 20 estabelecimentos em Belém que têm espaço infantil? Isso é um absurdo. Teresina tem 70, Fortaleza tem mais de 200, São Paulo tem mais de 2 mil.

Então, sem querer, em Belém, nós praticamos a exclusão infantil dos restaurantes e dos bares. Nós, o Grupo Liberal e o Wishlist vamos tentar derrubar isso. Até a COP 30, a gente está com um desafio de ter pelo menos 100 lugares em Belém que oportunizem espaço infantil para as crianças. Porque os pais saem para jantar, para almoçar, aí eles não têm onde colocar a criança para brincar. Eles têm que ficar uma hora almoçando e não prestando atenção na criança. Então, em Belém, nós temos uma deficiência gigantesca nesse departamento”, afirmou Meg.

“Para que os estabelecimentos construam espaços para as crianças. Nós não podemos excluir da sociedade o futuro da sociedade, porque as crianças são o futuro de todos nós. Então, esse é um conteúdo de extrema importância, não somente para o Grupo Liberal, mas para a sociedade em geral, para qualquer pessoa que tenha uma criança em casa”, afirmou.

Conteúdo trata de harmonização facial

Outro conteúdo que será lançado será com o doutor Elias Quaresma. Ele é o especialista em harmonização facial mais importante de Belém do Pará. “Ele é o que nós temos de referência em harmonização facial em Belém do Pará”, disse.

Quando a gente monta o nosso casting de influencers não o faz aleatoriamente. Eu faço uma pesquisa antes: quais são os conteúdos que a gente precisa ter para atender os nossos ouvintes, telespectadores e internautas”, disse Meg. Muitas pessoas querem fazer harmonização facial, mas têm receio, pois o tema é envolto em tabus. “Ele vai desmistificar a harmonização facial”, afirmou. “

Tem que ser dentista, formado e ter muitos cursos”, acrescentou. Brasil é o campeão mundial na área estética. “E, como Grupo Liberal, temos o compromisso com nossos leitores, ouvintes e internautas de oferecer o melhor para eles”, afirmou. Esse quadro vai estrear dia 27 de novembro. E também será semanal.