Ananindeua anuncia vacinação para pessoas com 36 e 37 anos nesta sexta

Após dois dias sem vacinação contra a covid-19 por faixa etária, Ananindeua retoma esse calendário nesta sexta (2). Com a chegada de mais de nove mil doses, serão imunizadas com a primeira dose pessoas com 36 e 37 anos completos sem comorbidades. Das 8h às 13h, em onze pontos. Por enquanto, não terá vacinação para quem pertence aos grupos remanescentes.

Leia mais:

Locais de vacinação em Ananindeua - pessoas com 36 e 37 anos completos sem comorbidades

1. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

2. Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial

3. Assembleia de Deus - Maguari

4. Paróquia Cristo Rei - Guanabara

5. UBS Jaderlândia

6. Igreja Universal - Aurá.

7. EEEF Gregório de Almeida Brito - PAAR

8. Paróquia São Lucas Evangelista - Av. Guajará 1

9. Igreja Universal - Águas Lindas

10. Colégio La Salle Ananindeua - Coqueiro

11. Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) ressaltou que, à medida que mais doses forem enviadas e que estejam em quantidade suficiente, será divulgado um cronograma para atender quem perdeu algum calendário.

Segunda dose

Ananindeua aplicou nesta quinta (01), até 13h, a segunda dose da Astrazeneca em adultos de 53 a 58 anos com comorbidades e de 59 anos sem comorbidades. .

Balanço

Do início da campanha de vacinação contra o Novo Coronavírus até o momento, 237.888 mil doses já foram aplicadas na população de Ananindeua, sendo 171.826 mil pessoas já tomaram a primeira dose (D1) e 66.062 mil completaram o esquema vacinal, recebendo também a segunda dose (D2) do imunizante.