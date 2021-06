Totalmente nua, Geisy Arruda posa com objeto na boca e fãs relembram: ‘Bons tempos’

Geisy Arruda sempre costuma surgir provocante na web ao publicar cliques ousados. Mas, desta vez, foi um fã clube da modelo que relembrou nesta terça-feira (15), um ensaio sensual que a influencer fez há alguns anos. As informações são do portal Metropolitana 98.5 FM.

Na foto compartilhada nos stories no Instagram, Geisy aparece totalmente nua deitada em um sofá. “Bons tempos”, escreveu na legenda.

Totalmente nua, Geisy Arruda posa com objeto inusitado na boca e fãs relembram: ‘Bons tempos’ O fã clube da modelo que relembrou nesta terça-feira (15), um ensaio sensual que a influencer fez há alguns anos. (Reprodução\ Print dos stories do Instagram)

LEIA MAIS: Geisy Arruda chamou atenção da web ao usar biquíni que deixa partes íntimas expostas

Com biquíni PP, Geisy Arruda empina bumbum e parte íntima chama atenção

Geisy Arruda usa calcinha fio dental em novo ensaio sexy e fã elogia: ‘Belo bumbum’

Na última quinta-feira (10), a influenciadora digital posou em uma das praias do Ceará, brincando com a imaginação dos seguidores ao publicar uma série de fotos nas redes sociais, em que aparece usando um maiô branco, deixando em evidência todas as generosas curvas.