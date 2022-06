Pistoleiro executa açougueiro com tiro na cabeça no nordeste do Pará

Criminosos executaram um açougueiro a tiros na manhã desta sexta-feira (24), na zona rural de Tailândia, região nordeste do Pará. A vítima foi identificada apenas Gleison. Ele estaria levando os filhos para a escola em uma motocicleta, quando um homem armado se aproximou e atirou na cabeça da vítima. As informações são do Debate Carajás.

O caso aconteceu por volta de 6h30 em uma vicinal a aproximadamente quinhentos metros da entrada do município. O autor dos disparos ainda não foi localizado e permanece foragido. O motivo do crime ainda é desconhecido. Não há informações de outras pessoas feridas.

A Polícia Civil de Tailândia segue investigando o caso.

A redação integrada de O Liberal solicitou informações sobre a morte do açougueiro para a PM e a PC e aguarda retorno.

Ajude a Polícia

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.