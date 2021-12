Participante de reality é expulso de boate por fazer sexo em banheiro

O ex-participante do reality 'Casamento às Cegas', Thiago Rocha, foi expulso de uma boate, no domingo (26), após ser flagrado fazendo sexo no banheiro do estabelecimento. Em um vídeo que circula pelas redes sociais, o influencer aparece discutindo com os seguranças do local e acaba levando um golpe conhecido como mata-leão no pescoço. As informações são do G1.

Segundo o rapaz, ele estava na casa de shows quando conheceu uma mulher e o clima esquentou. Ambos decidiram ir para o banheiro masculino para terem relações e foi nesse momento que os seguranças o flagraram. Ele afirmou que a discussão começou porque os profissionais queriam retirá-lo do banheiro pelado. "Os seguranças queriam me expor para todos da casa saindo pelado, aí eu me revoltei e falei que não. Aí foi aquela agressão, começando da parte deles quando me neguei. Quando me colocaram para fora, me aplicaram um enforcamento no pescoço e me jogaram no chão", disse ele, confira o momento:

Apesar da situação tensa, ele declarou que não se arrepende do ato e que faria novamente. "Não me arrependo, faria tudo de novo, com certeza, mas para deixar a ressalva aqui que essa turma de segurança não tem a tática, não sabe aplicar uma 'gravata' e saber a hora de soltar. Eles vão matar alguém, já mataram algumas vezes, vão continuar matando porque, infelizmente, os seguranças dessas baladas não têm treinamento nenhum".