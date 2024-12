Modelo do OnlyFans chora após dormir com 101 homens em um dia

Lily Phillips, uma modelo do OnlyFans de 23 anos, chorou ao relembrar sua maratona de sexo de 24 horas, na qual dormiu com 101 homens em outubro, para sua página de mídia social baseada em assinatura.

“Às vezes me sinto tão robótica”, admitiu Phillips no documentário do YouTuber Josh Pieters intitulado “Dormi com 100 homens em um dia”.

Phillips admitiu que, mesmo se divertindo, não se lembrava bem da experiência e que a falta de interação significativa a deixou insatisfeita. Ela sentiu que enganou seus apoiadores por não conseguir conversar com todos os homens como prometido, o que a fez se sentir ainda pior.

“Na minha cabeça agora, consigo pensar em cinco, seis caras, 10 caras dos quais me lembro e é isso. Mas é estranho, não é? Se eu não tivesse os vídeos, não saberia que fiz 100”, revela a modelo.

No documentário, ela descobriu que a experiência foi mais intensa do que esperava e que não a recomendaria a outras pessoas, descrevendo-a como difícil e desgastante. Apesar disso, ela anunciou planos para um novo desafio em janeiro: dormir com 1.000 homens em um dia, buscando estabelecer um recorde mundial. O disco atual é de 919 homens, realizado pela atriz Lisa Sparks em 2004.