Juliette revela se já mandou nudes ou fez sexo virtual com seus parceiros

Juliette, vencedora do Big Brother Brasil 21 e uma das celebridades mais conhecidas no Brasil atualmente, revelou durante o programa "SaladaSato", apresentado por Sabrina Sato em seu canal no Youtube, que nunca mandou nudes ou fez sexo virtual com nenhum dos seus affairs ou namorados. As informações são do Uol.

Durante a conversa, a rainha dos cactos participou do quadro 'Já fiz, nunca fiz', e garantiu que não é adepta das fotos ousadas. "Esse negócio de sexo virtual nunca fiz. Eu nunca mandei nude. Imagina, eu iria sair do BBB e iria estar em todos os lugares! Eu tenho tatuagem, iam saber", comentou.

Na conversa, ela ainda relatou como lida com a opinião dos outros e que filtra bastante os comentários negativos nas redes sociais e só faz questão de rebater quando é algo muito ofensivo. "Quando é preconceito ou alguma coisa que não dá para engolir, prefiro sacrificar minha imagem do que minha moral", declarou a cantora.