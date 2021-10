Irmãos pagam dívida dos pais após viralizarem no OnlyFans

Dois irmãos viraram hit na plataforma de conteúdo adulto “OnlyFans” e conseguiram pagar as dívidas dos pais. Eles tiveram a ideia de criar uma conta na plataforma para poder levantar dinheiro e pagar a hipoteca da casa. Famoso entre celebridades e anônimos, o site adulto também é usado como fonte de renda para muita gente. As informações são do Metrópoles.

Daisy Drew, de 24 anos, e Sean Austin, de 29 anos, da Escócia, ganharam muito dinheiro no aplicativo e ajudam a família. O irmão mais velho foi o primeiro a aderir ao uso da ferramenta, em 2019. No ano seguinte foi a vez de Daisy se juntar à plataforma. Ela disse que os ganhos foram tão rápidos, que o OnlyFans se tornou sua principal fonte de renda.

Eles contaram aos pais em março e ganharam apoio para continuar com os trabalhos. “Meu pai está muito orgulhoso de mim, ele apoia o que eu faço”, revelou Daisy.