Horóscopo 2022: confira a previsão de hoje (17/01) para seu signo

Áries (21/03 - 20/04)

Um sonho antigo poderá se concretizar nesta semana que começará com foco na família e decisões de viagem. Conexões profissionais abrirão portas na carreira, embora associações ou projetos caminhem em velocidade lenta. Reestruturações envolverão a equipe e atividades de grupo. Repense acordos financeiros. Mercúrio retrógrado cobrará responsabilidade social.

Touro (21/04 - 20/05)

A semana trará empatia num novo grupo e proximidade com amigos. Esclareça dúvidas, resolva assuntos íntimos e decida mudanças. Novas amizades chegarão naturalmente, deixe a vida fluir e confie na sua percepção. Mercúrio retrógrado poderá alterar metas profissionais e planos para o futuro. Mantenha a cabeça aberta a novas possibilidades e amplie a participação social.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Com Lua cheia em seu signo, caminhos do coração e projeto de vida ficarão iluminados. Aproveite esta semana para firmar amizades e fortalecer a posição na equipe. A fase trará iniciativas certeiras no trabalho. Um convite de viagem poderá unir o útil ao agradável. Este período será favorável para iniciar atividades, aprofundar relações e investir no seu futuro.

Câncer (21/06 - 22/07)

Leão (23/07 - 22/08)

Sonhos reveladores apontarão uma missão especial e caminhos a seguir. Visualize o que quer para o futuro e parta para a ação. A semana trará soluções práticas no trabalho e decisões de vida. Aproveite para planejar mudanças, criar projetos e renovar o ambiente social. Marte em harmonia com seu signo anuncia conquistas e maior exposição. Viagem favorecerá o amor.

Virgem (23/08 - 22/09)

Aproveite esta semana para intensificar a vida social, aproximar amizades e curtir reencontros carinhosos. Os relacionamentos estarão em foco, espere também por chances para o amor, se estiver só. O desafio será conciliar compromissos de trabalho, viagem e atividades em outra localidade. Mercúrio retrógrado cobrará atenção à saúde e mudanças na rotina.

Libra (23/09 - 22/10)

Expectativas poderão se cumprir nesta semana que será agitada no trabalho e repleta de novidades. Espere por uma proposta profissional atraente e por mais poder. Sucesso, popularidade e projeção profissional darão uma visão realista dos seus talentos e potenciais. Construa bases fortes para o futuro e invista no seu desenvolvimento. Carreira em ascensão!

Escorpião (23/10 - 21/11)

Horizontes ficarão mais amplos nesta semana que trará convite de viagem, empatia nas relações e maior confiança no futuro. Embarque em novas experiências e firme bons acordos. Algo do destino se manifestará no amor e nas relações familiares. Troque confidências com irmãos, filhos ou com o par e decida novos investimentos. Reestruturações darão mais leveza à vida.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Sentimentos profundos promoverão mudanças no comportamento e no lifestyle. A semana trará decisões de moradia e renegociação do contrato de trabalho ou mudança de emprego. Vênus e Mercúrio retrógrados cobrarão reflexões e melhor administração dos seus recursos. Acordos, escolhas e investimentos poderão ser revistos. Conte com maior poder de conquista nesta fase.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Comece um novo ciclo. A semana trará mudanças no projeto de vida e nos investimentos. Carinho e empatia nas relações inspirarão novos planos e decisões. Escolhas poderão mudar, com Vênus retrógrado em seu signo, aproveite também para cuidar da beleza e surpreender com novos looks. Descubra seus poderes e desenvolva novas habilidades. Sucesso pela frente!

Aquário (21/01 - 19/02)

Boas notícias no trabalho e na área financeira movimentarão a semana numa direção atraente. Você terá ótimo desempenho em reuniões, entrevistas e apresentação de ideias. Finalize um longo ciclo com saldo positivo e perspectivas de crescimento. Saúde e família cobrarão atenção. Reformulações na casa encerrarão o passado e trarão novos conceitos de conforto.

Peixes (20/02 - 20/03)

Embarque numa nova dimensão do amor nesta semana que anuncia momentos mágicos e fortes emoções na vida íntima. Autoconfiança, criatividade e entusiasmo com novos projetos reforçarão ainda mais a união. Comemore vitórias, brilhe e conquiste amizades. A fase trará prazeres diferentes e animação. Fortaleça parcerias, novo empreendimento decolará.