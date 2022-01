Horóscopo 2022: confira a previsão de hoje (13/01) para seu signo

Áries (21/03 - 20/04)

Algumas questões ainda serão esclarecidas com parceiros. Relacionamentos profissionais poderão causar pressões, com Vênus retrógrado. Aproveite para resolver dúvidas e desenhar planos para o futuro. Conversa com uma amizade experiente dará mais segurança nas escolhas e decisões. Marte incentivará viagens e estudos. No amor, a fase trará reconsiderações e calma.

Touro (21/04 - 20/05)

Pense no seu futuro e planeje investimentos de longo prazo. Assuntos financeiros estarão em destaque hoje. Talvez precise adiar planos de viagem ou contar com apoio de amizades. Mudanças estarão em andamento. Avalie detalhes, prazos e condições, antes de decisões definitivas. Urano em seu signo anuncia revoluções no projeto de vida e mais liberdade.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Emoções estarão amplificadas, com a passagem da Lua por seu signo. Aproveite para rever amizades especiais e pensar nos detalhes de uma viagem. Cuidados de beleza e da imagem também entrarão no menu do dia. Dedique um tempo a você e jogue a autoestima para cima. Este momento trará mudanças no comportamento e no lifestyle. Realize um sonho!

Câncer (21/06 - 22/07)

Sonhos com uma viagem e sintonia com a espiritualidade alimentarão o coração com esperanças. Diminua a velocidade e encontre respostas de questionamentos íntimos e existenciais. O dia convidará ao recolhimento, à meditação e contemplação da natureza. Mudanças no ambiente social e na maneira de se relacionar beneficiarão o amor.

Leão (23/07 - 22/08)

O carinho de amizades especiais fará diferença no seu dia. Aceite convite para viajar ou para fazer parte de um novo grupo. Conexões internacionais estarão abertas e poderão oferecer chances de associação. Avalie propostas com calma. Com Vênus retrógrado, parcerias de trabalho e relações cotidianas passarão por revisões. Júpiter incentivará grandes mudanças.

Virgem (23/08 - 22/09)

Espere por projeção, popularidade e reconhecimento profissional. Planeje o futuro e conte com novas oportunidades de trabalho. Desejos de mudança poderão se concretizar e melhorar a qualidade de vida. Alguém de longe falará alto ao coração. Espere por surpresas e intensidade no amor. Algo do destino poderá se manifestar numa viagem ou conexão internacional.

Libra (23/09 - 22/10)

Pare, reflita e amplie os horizontes. Uma viagem proporcionará prazeres diferentes, serenidade, conversas significativas com a família ou o par e tempo para pensar na vida. Carinho e confiança darão segurança no amor e em relacionamentos especiais. Conceitos e filosofias poderão mudar e abrir espaço para uma nova construção. Invista no seu potencial e desenvolvimento.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Um mergulho nos sentimentos eliminará velhas angústias e inspirará mudanças. Rompa barreiras nos relacionamentos, com maior disponibilidade ao diálogo e empatia. Vênus retrógrado aprofundará o tom das conversas e trará reflexões sobre a vida íntima e a maneira de expressar os desejos. Júpiter ativará sua criatividade nesta fase. Desenvolva novas habilidades.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Com Lua na sua área afetiva, carinho e romantismo não faltarão hoje. Aproveite para imprimir mais emoção no amor e nas interações do dia. Ideias originais enriquecerão o trabalho. Fique de olho em novas possibilidades. Você poderá encerrar um contrato e firmar outro. Mudanças poderão acontecer também na escolha do plano de saúde e investimentos. Descubra novidades!

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Entenda mais sobre novos modelos de negócio e investimentos. Comunicações de trabalho serão motivadoras, embora ainda você tenha dúvidas sobre os caminhos a seguir e parcerias. Vários planetas em seu signo sinalizam mudanças no projeto de vida e na maneira de você administrar seus recursos. Questões de saúde e a pandemia cobrarão atenção. Evite exageros.

Aquário (21/01 - 19/02)

Prazeres e amores estarão em destaque hoje. Use a imaginação e a criatividade para sair da mesmice. Um passeio no parque, banho de cachoeira ou atividades ao ar livre alegrarão o clima. Anote ideias, não faltará inspiração para novo projetos. Com Mercúrio em seu signo, objetivos pessoais ficarão mais definidos. Aproveite para planejar reestruturações na casa.

Peixes (20/02 - 20/03)

Lembranças gostosas e o carinho da família darão sabor ao dia. Dê um toque pessoal na decoração da casa, organize fotos e torne seus espaços mais charmosos. Ideias luminosas surgirão como um “estalo” em momentos de relaxamento e descontração. Renove conceitos e afaste inseguranças, a cabeça está mudando. Novas amizades darão no que pensar.