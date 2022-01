Horóscopo 2022: confira a previsão de hoje (12/01) para seu signo

Áries (21/03 - 20/04)

Boa notícia na área financeira animará o clima que andou tenso ultimamente com gastos imprevistos. Você poderá firmar uma proposta profissional, receber promoção ou lançar um empreendimento lucrativo. Em qualquer das opções, o futuro ficará mais atraente com sucesso, maior visibilidade e aumento de rendimentos. Aproveite oportunidades para alavancar a carreira.

Touro (21/04 - 20/05)

Projete a imagem e fortaleça a reputação. O dia trará conexões poderosas e tacadas de mestre no trabalho. Metas profissionais poderão mudar. Você poderá encerrar um contrato e iniciar outro ou lançar um projeto inovador. Aproveite também para formalizar uma viagem, curso ou parceria. Assuntos jurídicos terão andamento positivo. Jogue a autoestima para cima no amor.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

O dia convidará à privacidade. Dê um mergulho nos sentimentos, avalie os sonhos e ouça a intuição. Uma viagem poderá ser resolvida em cima da hora, se pretende sair de férias ou tirar uns dias para relaxar e pensar na vida. Curta as delícias da intimidade, sem julgamentos. A fase cobrará uma dose maior de flexibilidade e de tolerância. Encare assuntos delicados no amor.

Câncer (21/06 - 22/07)

Aproveite oportunidades de aprofundar amizades e fortalecer relações. Um convite de viagem levantará o astral. Muita emoção e carinho marcarão as interações de hoje. Explore outros ambientes e culturas. Júpiter trará aventuras e desenvolvimento pessoal neste ano. Alargue os horizontes e planeje mudanças. Atividades ao ar livre beneficiarão a saúde. Amor em alta!

Leão (23/07 - 22/08)

Projete a imagem e impulsione a carreira. O dia trará popularidade e novas oportunidades de trabalho. Inove, crie projetos, abrace uma missão especial e invista num futuro com mais liberdade. Apoio aos filhos e mudanças no lifestyle virão em primeiro lugar na lista de prioridades. Abra espaços na agenda para viagens e novas atividades. Sucesso!

Virgem (23/08 - 22/09)

Convite de longe abrirá espaço para viagens, prestígio e maior exposição. Chances para o amor virão no pacote, se o coração estiver livre. O dia trará emoções fortes e cenário positivo para o futuro. Quebre a rotina, embarque em novas experiências e expanda os horizontes. Aventuras e prazeres diferentes tornarão a vida mais gostosa. Júpiter ampliará relações. Casamento em alta!

Libra (23/09 - 22/10)

O dia favorecerá mudanças. Troque confidências com a família e encerre processos do passado. Valerá investir em maior conforto, segurança e em hábitos saudáveis. Aprofunde vínculos importantes em sua vida e fortaleça as bases afetivas. Ideias originais para novos projetos não faltarão. Exerça seus talentos e assuma mais poder. Júpiter trará oportunidades de trabalho.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Conversas carinhosas imprimirão mais emoção nos relacionamentos. Embarque num clima romântico no amor. A Lua revelará sentimentos e criará uma atmosfera mágica na vida íntima. Se estiver só, alguém especial se aproximará com delicadeza e tocará seu coração. Espere por empatia nos encontros e interações de hoje. Resolva assuntos de família com sensibilidade.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Acelere a produção, harmonize o relacionamento com parceiros e espere por resultados positivos no trabalho. Você poderá aumentar os rendimentos e equilibrar o orçamento em breve. Tudo aberto também para mudar de emprego e subir um patamar na carreira, se esse for o seu desejo. Marte em seu signo anuncia conquistas e vitórias. Pare de reclamar e parta para a ação!

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Uma dose maior de alegria e de criatividade intensificará o amor. Com Vênus retrógrado em seu signo, alguns sonhos terão que esperar. Aproveite para curtir o momento presente, sem expectativas ou definições. O dia trará novos prazeres e gestos generosos. Se estiver só, os caminhos do coração estarão abertos, você poderá se apaixonar num encontro casual.

Aquário (21/01 - 19/02)

Casa e família estarão em destaque. Cuide de pequenos detalhes, reformule padrões e crie um clima carinhoso nas interações de hoje. Conforto e aconchego diminuirão inquietudes. Aproveite os momentos de relaxamento para equilibrar suas energias, restaurar as forças e finalizar um longo ciclo. Ideias originais surgirão como relâmpagos e poderão alterar um projeto pessoal.

Peixes (20/02 - 20/03)

Palavras carinhosas aproximarão amizades e intensificarão o amor. Fale de sentimentos, de sonhos e de novos projetos. Você poderá mudar de opinião sobre alguém da equipe ou do seu círculo social. Vá mais fundo nas relações e afaste impressões negativas. Lidar com diferenças será o desafio desta fase com Vênus retrógrado. As interações de hoje darão no que pensar.