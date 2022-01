Horóscopo 2022: confira a previsão de hoje (05/01) para seu signo

Áries (21/03 - 20/04)

Não haverá como antecipar planos ou prever o futuro. Então, aproveite para fortalecer amizades e ampliar discussões nas redes. O dia trará maior envolvimento com programas sociais e políticos. Se os fatos decepcionam, pense coletivamente, faça sua parte e contribua com soluções. Será bom momento para se informar, renovar conceitos e rever posições.

Touro (21/04 - 20/05)

Transmita confiança com opiniões e posicionamentos claros. O dia trará projeção profissional, popularidade e poder de influência. Será um bom momento para ganhar reputação num novo ambiente. Aproveite as férias para pensar em mudanças, determinar novas metas e planejar o futuro. Se os valores não batem, você poderá terminar uma relação ou se afastar de um grupo.

VEJA MAIS

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Vênus retrógrado aumentará exigências no amor e nos relacionamentos de trabalho. Faça escolhas criteriosas e construa relações de confiança. O dia será favorável para viajar, ou para se conectar com amizades de fora. Renovação de documentos, decisões de contratos e acertos jurídicos poderão ser resolvidos com mais agilidade. Finalize pendências e ganhe liberdade.

Câncer (21/06 - 22/07)

Aprofunde vínculos de amizade e dê chances a novos relacionamentos. Iniciativas e estratégias no trabalho produzirão resultados positivos. Assuma mais liderança e motive a equipe. Valerá também iniciar nova atividade, cuidar do corpo e fortalecer a saúde. Confiança e sonhos com uma viagem especial despertarão seus melhores sentimentos no amor. Faça escolhas sábias.

Leão (23/07 - 22/08)

O dia favorecerá o amor. Espere por mais carinho, emoção e planos a dois para o futuro. Se estiver só, dê chances a um recomeço, alguém poderá chegar para ficar e produzir mudanças positivas em sua vida. Aposte num projeto inovador, abrace a missão e abra novo caminho na carreira. A fase trará inovações, poder e maior exposição. Mudança na rotina trará bem-estar.

Virgem (23/08 - 22/09)

Aumente a concentração no trabalho, otimize seu tempo e finalize tarefas. O prazer estará nas coisas simples e rotineiras. Com as metas cumpridas, os pensamentos voarão para longe. Mesmo com restrições impostas por Vênus retrógrado, o amor atingirá uma dimensão maior. Espere por clima mágico, romantismo e empatia numa relação especial, nesta noite.

Libra (23/09 - 22/10)

Se deseja mudar o lifestyle, comece movimentando o corpo. Caminhe, treine e aposte em hábitos saudáveis. Investir no seu bem-estar e equilíbrio será fundamental nesta fase de aumento de responsabilidades e de demandas no trabalho. Tome iniciativas e amplie relações. Conversas animadas poderão despertar paixão, se estiver em busca de um novo amor.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Demandas da família e da casa aumentarão. Encontre soluções práticas e ganhe tempo. Lembranças gostosas despertarão saudade de alguém que está distante. Vênus retrógrado poderá dificultar comunicações, ou atrasar respostas. Mesmo assim, envie mensagens carinhosas e deixe as portas do coração abertas. O amor poderá chegar magicamente.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Concretize ideias e inicie atividades. Você poderá se inscrever num curso ou num processo de seleção e crescer no trabalho. Novas ferramentas tecnológicas despertarão curiosidade. A fase trará melhor administração dos recursos e soluções financeiras. Reveja investimentos, renegocie dívidas ou acordos com a família e espere por oportunidades de trabalho. Conquistas à vista!

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Assuntos financeiros e investimentos continuarão no radar. Faca contas, planeje o orçamento e busque mais estabilidade. Gastos imprevistos pesarão no bolso. Em compensação, você poderá encontrar novas soluções que aumentarão os rendimentos. Não tenha pressa nas decisões. O importante será fazer escolhas com segurança e propósitos bem definidos. Amplie opções.

Aquário (21/01 - 19/02)

Emoções estarão à flor da pele, hoje. Diminua a ansiedade com caminhadas ou treino e aproveite os momentos livres para pensar na vida e avaliar os sonhos. Brinque com os filhos, surpreenda o par, crie um clima divertido e dê leveza às relações próximas. Relaxar e descontrair ajudará a clarear ideias e desenhar novos planos. Fique longe de gente insistente.

Peixes (20/02 - 20/03)

Sintonia com amigos e empatia em novos encontros criarão um clima mágico nas interações de hoje. Espere por coincidências gostosas e mais prazer nas atividades em grupo. O dia será pouco produtivo no trabalho. Aproveite o tempo de sobra para relaxar e descontrair. Novos projetos terão andamento positivo. Deixe a vida fluir e as ideias amadurecerem. Novidades no ar!