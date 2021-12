Horóscopo 2021: confira a previsão de hoje (27/12) para seu signo

Áries (21/03 - 20/04)

Viaje, respire novos ares ou confira a agenda cultural da sua cidade e curta programas seguros na companhia de amigos. Esta semana será especial para estabilizar relacionamentos, aumentar o companheirismo na vida íntima ou encontrar um novo amor, se estiver só. Convites não faltarão para você garantir aventuras e momentos felizes neste fim de ano. Amor em alta!

Touro (21/04 - 20/05)

Aproveite este fim de ano para planejar o futuro, cuidar da saúde e do seu equilíbrio. Se ainda precisar trabalhar, pegue leve. Vários planetas incentivarão viagem e aventuras. A semana trará planos de longo prazo e escolhas sábias. Conte com autoconfiança e poder de influência nas redes. Espere por momentos mágicos e amizades motivadoras. Decida mudanças.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Curta as delícias da intimidade, planeje mudanças e embarque num estilo de vida diferente. A semana trará uma programação divertida e cumplicidade com o par. Sonhos com o futuro criarão um clima mágico neste fim de ano. Visualize caminhos de maior realização profissional e pessoal. Conversas sensíveis aprofundarão vínculos de amizade. Comece uma nova fase no amor!

Câncer (21/06 - 22/07)

Uma viagem será tudo de bom no amor neste fim de ano. Aproveite a semana para estreitar laços afetivos e dar atenção aos relacionamentos. Carinho da família e das amizades, conquistas no trabalho e sintonia com a natureza alimentarão a alma. Aprofunde relações e dê novo sentido à vida. Embarque num clima mágico. Novas amizades à vista!

Leão (23/07 - 22/08)

Invista na sua saúde, equilíbrio e bem-estar. A semana trará surpresas gostosas, viagem com os filhos, ou o par, segurança nas relações, aventuras e prazeres diferentes. Aproveite este fim de ano para quebrar a rotina e planejar as mudanças desejadas. O futuro parecerá mais atraente com novos projetos e relacionamentos motivadores. Abrace uma missão especial.

Virgem (23/08 - 22/09)

A semana trará decisões de investimentos e soluções originais para viver com mais conforto e segurança. O fim de ano terá clima mágico no amor, sintonia nos relacionamentos e entusiasmo com novos planos. Uma viagem poderá ser resolvida na última hora. Espere por um convite especial e por mais alegria. O coração baterá forte, com novidades e propostas de longe.

Libra (23/09 - 22/10)

Harmonia com a família, cuidados de beleza e entusiasmo com uma viagem anunciam um dia animado. Conversas motivadoras e ambiente seguro darão tranquilidade para encerrar o ano num clima descontraído e divertido. Se estiver só, espere por um encontro especial numa viagem. Algo do destino se manifestará no amor e inspirará mudanças positivas no estilo de vida.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Relaxe, respire, contemple a natureza e restaure suas forças. A semana pedirá cuidados com a saúde e descontração. Decisões de trabalho e de investimentos darão tranquilidade. Programe um fim de ano sossegado, na companhia da família ou de alguém especial em sua vida. Novidades atraentes chegarão de vários lados. Aprenda algo novo e vá mais fundo no amor.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Reúna amizades, descubra prazeres e ganhe um presente especial da família nesta semana. Você poderá realizar um velho sonho neste fim de ano. Espere por conquistas pessoais relevantes. Decisões de vida trarão mais autonomia e independência. Com Marte em seu signo, coragem, garra e atitude não faltarão. Aposte num projeto a dois e una o útil ao agradável.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Renove os sentimentos e invista num futuro promissor. A semana trará mais segurança nas decisões e planos de longo prazo. Investimentos poderão mudar e abrir caminho para a construção de maior estabilidade financeira. Este será um bom momento para se reinventar e começar um novo ciclo de vida. Reveja escolhas e rumos. Nova dimensão no amor!

Aquário (21/01 - 19/02)

Programas culturais, viagem com amigos e momentos intensos no amor colorirão a semana, que será agitada por convites atraentes e conexões com pessoas de outras localidades. Encerre um longo ciclo e aposte nos planos de expansão. Otimismo e prazer não faltarão neste fim de ano. Relaxe, renove os sentimentos e dê crédito aos sonhos. Reestruturações trarão mais liberdade.

Peixes (20/02 - 20/03)

Sonhos a dois para o futuro darão sabor à semana, que favorecerá o amor e intensificará a vida social. Aprofunde vínculos de amizades, descubra novidades num ambiente diferente e renove os sentimentos. Perspectivas positivas na carreira darão serenidade. Aproveite o fim de ano para se fortalecer interiormente e comemorar vitórias. Espere por oportunidades e novas conquistas.