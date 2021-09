Gracyanne Barbosa surge nua na web ao pedir ‘respeito’ por corpo musculoso

Gracyanne Barbosa deixou os fãs chocados, no último domingo (12), ao surgir totalmente nua, nas redes sociais. A modelo utilizou a postagem sem roupa para chamar atenção dos seguidores e, desabafou sobre as críticas que tem recebido por ter um corpo torneado de músculos.

Na legenda da publicação, a musa fitness lamenta que as pessoas ainda se julguem, umas às outras, por causa da aparência. Veja:

“As escolhas que fiz para a minha vida, me trouxeram inúmeros resultados e me ajudaram a conquistar muito mais do que eu imaginava. Conquistas que vão muito além de músculos e bumbum na nuca! Essas escolhas, me ensinaram a ter disciplina, paciência, a entender o que é o tempo, o que é renunciar e muitas outras coisas”, iniciou.

Em um segundo momento, Gracyanne pediu que houvesse mais respeito e empatia entre as pessoas. Ela desabafou por ainda receber críticas por causa do seu corpo.

“Ser musculosa ainda causa estranheza? Para alguns sim, mas pra mim, estranho mesmo é em pleno 2021, em meio a uma pandemia, ver/sentir que muita gente precisa aprender o que é empatia e respeito. Ser musculosa é uma opção, respeitar a escolha do outro, é obrigação de cada um. Eu sou da turma, que fica feliz com as conquistas dos outros e respeita o que cada um escolhe para a própria vida e vocês? Sejam felizes!”, finalizou.

A mensagem da influencer foi bem recebida pelos internautas. "Maravilhosa da minha vida", escreveu Jojo Toddynho. "Nossa que texto! Você é sensacional, Gra", disse uma amiga próxima de Gracyanne. "Inspiração demais", disse uma fã.