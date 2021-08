Geisy Arruda exibe seios fartos em praia nordestina e ganha elogios

Geisy Arruda, sempre muito comentada na internet, está curtindo as belezas do Nordeste. Nesta quarta-feira (18), a modelo postou foto durante sua passagem por Jericoacoara, no Ceará. O que chamou a atenção de muitos seguidores foi o decote usado no traje, exibindo os seios fartos da bela.

Geisy usou trevos da sorte para legendar a imagem em frente a uma porta com rosas pintadas.

No comentários, muitos elogios. 'Não manjo de mitologia. Q deusa é essa?', comentou um seguidor. 'Linda demais. Princesa', reforçou outro fã.

