De maiô fio dental e bumbum empinado, Geisy Arruda exibe curvas: ‘Basiquinho pra causar confusão’

Geisy Arruda gosta de ser assunto na Web e sempre dá o que falar com suas postagens. Desta vez, para fazer a alegria dos fãs, ela compartilhou vários cliques de sua viagem para o Nordeste. Na tarde desta terça-feira (17), ela exibiu o corpão em registros sensuais.

A musa está mostrando tudo, tanto os passeios, quanto a boa forma, no cenário paradisíaco. Os fãs estão adorando os registros e as poses feitas pela influencer, que valorizam as curvas. “Um body basiquinho pra ir ali causar uma confusão”, escreveu na legenda.

Os diversos registros sempre possuem uma “posição polêmica”. Geisy já provou que até o final dos dias de descanso vai encher as redes sociais com muitas fotos ousadas.