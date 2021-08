Para mostrar bronzeado, Geisy Arruda abaixa o biquíni e quase mostra demais

De férias, Geisy Arruda aproveitou os dias livres para compartilhar com seus seguidores alguns cliques que fez no Ceará, na Praia do Preá. Como sempre, o estilo ousado da musa fez parte de todas as fotos. Em uma delas, Geisy baixou seu micro biquíni para mostrar o bronzeado estonteante.

É claro que o clique fez sucesso entre os seguidores, que lotaram a postagem de elogios.

"Gostosa demais", disse uma. "Uma bela sereia fora d'água", afirmou outro. "Delícia", cometntou mais um.